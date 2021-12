El tiempo ha pasado sin detenerse un instante, jamás haciendo una pausa y el recuerdo sigue viajando, venciendo el paso de los años y ya son 34 ‘vueltas al sol’ que la memoria los convoca con la misma emoción de siempre. Alianza Lima, un 8 de diciembre de 1987, fue más noticia que nunca. El Perú futbolero e incluso los que no son amantes de este deporte, se enteraban qué el avión Fokker F - 27, que trasladaba a los ‘blanquiazules’ había caído al mar de Ventanilla, con todo el plantel ‘íntimo’ en su interior. César Espino, campeón con Sport Boys en 1984, había pasado a las filas ‘Blanquiazules’, era titular del equipo y una fecha antes del fatídico viaje a Pucallpa, fue expulsado y esquivó la muerte. Esta es su historia.

César, ¿por qué no viajaste a Pucallpa?

Una fecha antes, jugando ante San Agustín, faltando 3 minutos para que acabe el partido, fui con fuerza a una pelota dividida con Carlos Castro del equipo rival. Fue una falta normal.

¿Y qué ocurrió?

El contrario se quejó y reclamaba airadamente. El árbitro era Carlos Montalván y le decía que se calme, pero yo estaba tranquilo.

¿Entonces?

Cansado de tantos reclamos, volteó, lo miró y le mostró la tarjeta roja y luego giró hacia donde yo estaba y también me la mostró.

¿Te le fuiste encima?

Antes de ese compromiso, el profesor Marcos Calderón había advertido en el vestuario: ‘Ya estoy cansado de ver tanto jugador nuestro que sale expulsado y de ahora en adelante, si alguno recibe la tarjeta roja, pierde la titularidad y no juega más’.

¿Eso te alteró?

Claro y peor si no había hecho nada. Por eso le decía que era injusto.

Y sin querer te estaba salvando la vida

Cuando se reanudó el torneo, nos tocó enfrentar a Bolognesi y el árbitro era otra vez Montalván.

¿Nuevamente cara a cara?

Esa vez me acerqué a decirle gracias, que por él estaba vivo.

¿Qué te respondió?

Me dijo: ‘He sido un instrumento de Dios’.

¿Cómo fue volver a entrenar después de la tragedia?

Recuerdo que regresamos a las prácticas y cuando acabó el primer entrenamiento, que fue en la tarde, fui el último al que los periodistas retuvieron con preguntas.

Debe ser

Bajé al vestuario y no había nadie, ya se habían ido mis compañeros, solo quedaba el utilero ‘Lobito’.

¿Ya estaba todo oscuro?

Sí y empecé a quitarme la ropa y se empezaron a escuchar ruidos, gritos, risas. Era la bulla de mis compañeros.

¿Estabas alucinando?

Eso creía yo, cuando entró el utilero y me dijo: ‘Son ellos’ y me paré y me salí, junto con él, que me aclaró: ‘Mañana recojo todo, vámonos’.

¿Otra de esas vivencias?

Concentrábamos en ‘La Villa íntima’, en el mismo estadio de Matute. La noche previa al regreso a las canchas, no podía dormir, empecé a sudar demasiado, traspiraba tanto que tenía empapado todo el polo con que estaba en la cama y me fui al baño.

¿Qué encontraste?

Allí estaba Juan Reynoso, igual que yo, con el polo totalmente mojado y me dijo lo mismo: ‘No sé qué pasa, no puedo conciliar el sueño’.

Su compañero de habitación fue el recordado Tomás 'Pechito' Farfán

¿Cómo te enteraste de la noticia?

No escuché el partido, estaba conversando con una gente mayor y regresé a dormir a casa. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, tocan mi puerta.

¿Quién era?

Mi compadre Pedro Requena y su esposa, que llegaban a avisarme que el avión se había perdido.

¿Qué pasó por tu mente?

Fue miedo, pena, pánico.

¿Qué siguió?

Fui a casa de mi mamá y los vecinos llegaban a darle el pésame.

¿De verdad?

No existían las comunicaciones como ahora, los partidos no los trasmitían y como yo era titular siempre, pensaron lo peor. Cuando me vieron, recién mi mamita se calmó y los demás también.

¿Qué sientes ahora?

Cada año, en esta fecha, yo vuelvo a nacer.

