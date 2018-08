Universitario: Alberto Rodríguez tiene todo arreglado para volver a ponerse la camiseta crema | FOTOS

Alberto Rodríguez , el experimentado defensa de la selección nacional, estaría de regreso en Universitario. 'El Mudo' tendría todo arreglado con la administración temporal crema y solo falta que pase los exámenes médicos para volver al Monumental.



Aunque no es oficial, trascendió que el grupo empresarial que maneja la carrera de Alberto Rodríguez está de acuerdo con la propuesta hecha por Universitario y el 'Mudo' volvería a ponerse la camiseta merengue.



Sin embargo antes de estampar su firma con Universitario, Alberto Rodríguez deberá pasar unas pruebas médicas. Ello debido a la poca continuidad que tuvo en su anterior club, el Junior de Barranquilla.



De pasar las pruebas, no habría ningún inconveniente para ver de nuevo a Alberto Rodríguez con la camisa de Universitario.



Recordemos que el paso de Alberto Rodríguez por Universitario no paso de regular, debido a sus constantes lesiones y la mediocre campaña crema en el 2017.



Para este Torneo Clausura, el técnico de Universitario Nicolás Córdova tampoco tiene mucho que escoger, ya que el rendimiento de Horacio Benincasa, Werner Shuler y Adán Balbín no ha sido el mejor.