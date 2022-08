Universitario de Deportes no pudo celebrar en su aniversario 98 tras perder por 1-0 en su visita a Cienciano, nuevo líder del Torneo Clausura. El cuadro de Ate recibió una serie de críticas y una de ellas vino de parte del periodista Daniel Kanashiro, quien cuestionó el nivel del plantel ‘crema’.

En el programa ‘De fútbol se habla así’, de DirecTV Sports, Óscar del Portal venía recordando las dificultades que afrontó Universitario en estas primeras jornada del Clausura. A raíz de ello, Kanashiro consideró que el elenco ‘crema’ no tiene un plantel de jerarquía para pelear el torneo.

“ No tiene plantel la ‘U’. Dime si falta alguien acá y no me digan Valera. ¿Falta alguien acá? No tiene plantel, con ese no alcanza ”, aseguró inicialmente.

Ante ello, del Portal le replicó e hizo énfasis de que Universitario cuenta en la actualidad con tres jugadores de selección -refiriéndose a Carvallo y Corzo en Perú, y de Quintero en Panamá-.

“ Por eso estamos fuera, pues, ¿no? Por eso estamos fuera (del Mundial) ”, fue el comentario de Kanashiro en respuesta, el cual fue criticado por Rodrigo Morales, quien recordó que Perú se quedó sin boleto al Mundial por la tanda de penales.

Kanashiro minimizó al plantel de Universitario de Deportes de cara a sus intenciones de luchar por el título.

Racha negativa de Universitario

Cabe recordar que Universitario de Deportes enlaza tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, luego de perder ante César Vallejo (1-0), Deportivo Municipal (0-1) y Cienciano (1-0). A raíz de ello, los ‘cremas’ se ubican a mitad de la tabla de posiciones, con apenas 7 unidades.