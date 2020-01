Pablo Lavandeira encontró nuevo destino tras su paso por Universitario en últimos dos años. El uruguayo fue anunciado este martes como flamante refuerzo del Audax Italiano de Chile para afrontar la temporada 2020.

Además de Pablo Lavandeira, Audax Italiano hizo oficial el arribo de José Devecchi, procedente de San Lorenzo de Argentina. Vale decir que ambos futbolistas llegan a la ‘Máquina Verde’ en condición de préstamo por un año.

“Pablo Lavandeira de Universitario y José Devecchi de San Lorenzo son los dos últimos refuerzos del conjunto audino para la campaña 2020”, indicó Audax Italiano mediante una publicación en redes sociales.

Minutos antes, Pablo Lavandeira había dejado un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter, en el que agradeció a Perú, país que considera como su segunda casa.

“Gracias. Perú Hoy que me toca despedirme y marchar hacia un nuevo sueño no puedo dejar de escribirte unas líneas y agradecerte. Por estos 5 años hermosos que me permitiste vivir en tu bella tierra. Por, sobre todo, darme lo más valioso de mi vida, la familia. Por cada momento feliz que me regalaste”, escribió.

Y ya confirmado su fichaje por el Audax Italiano, Pablo Lavandeira le dedicó unas palabras a Universitario y a sus hinchas.

“Hoy que tomo otro rumbo si quiero desear que sea un gran 2020 para el club, para mis excompañeros, pero sobre todo para cada hincha que sufre cada fin de semana y anhela la tan ansiada 27, que este año sé que la conseguirán y desde donde esté, festejaré con ustedes”, publicó.

El anuncio de Audax Italiano sobre el fichaje de Pablo Lavandeira.