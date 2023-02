Uno de los jugadores de Universitario de Deportes que más molesto quedó con la derrota ante Mannucci fue el defensa argentino Matías Di Benedetto, no solo por el resultado, sino también porque fue expulsado a los 23 minutos y dejó a su equipo en inferioridad numérica.

El zaguero culpó directamente al árbitro Bruno Pérez a quien acusó de haberlo confundido con su compañero Rodrigo Ureña en la primera tarjeta amarilla que recibió. Di Benedetto señaló que el mismo referí le confesó que se equivocó.

Periodista confunde a Di Benedetto con Ureña: "Eso es lo que le pasó al árbitro".

“ Estoy decepcionado por la irresponsabilidad que cometió el árbitro. Él se equivoca al sacarme la primera tarjeta amarilla, me confundió con un compañero . Después, ni siquiera sabe que yo tengo tarjeta y me saca la segunda cuando no la merezco, se vio eso. Me voy caliente porque nos condiciona el trabajo de la semana, veníamos de una derrota dura y pasan estas cosas que nos ponen todo cuesta arriba”, señaló a las cámaras de Gol Perú.

“Espero que el árbitro admita su error y se haga algo porque no solo me perjudicó a mí sino a todos mis compañeros. Fue un error muy grave, espero que se tomen medidas. Él (Bruno Pérez) mismo me lo dijo, que se equivocó. Nos c*** toda una semana de trabajo”, añadió.

Mientras Di Benedetto realizaba sus declaraciones ocurrió un hecho curioso que validan la teoría de la confusión. Un periodista lo llamó ‘Rodrigo’ y le empezó a preguntar sobre su expulsión (como se recuerda Ureña también recibió una tarjeta roja en el segundo tiempo).

Di Benedetto se tomó el error con gracia. “Te equivocas, yo no soy Rodrigo, eso es lo que le pasó al árbitro” , indicó, generando las sonrisas de los hombres de prensa presentes.

Carvallo: “El árbitro se equivocó”

Entre las explicaciones del portero José Carvallo en torno al mal resultado en Trujillo, el portero indicó que el árbitro del partido cometió un error al momento de expulsar a Matías Di Benedetto.

“La sensación del partido es de bronca porque se perdió. Hubo situaciones lamentables. El árbitro no estuvo a la altura. Llegamos a proponer, pero lamentablemente Bruno Pérez se equivocó en la primera expulsión y él lo sabe. Tuvimos ocasiones, pero lastimosamente no se pudo. Es una derrota más que incomoda y duele, pero tenemos que seguir trabajando”, sostuvo.

“Tengo mucho tiempo en el fútbol, he pasado por estas situaciones y la única manera de salir es trabajando. Confío en el grupo, confío en el equipo. Estamos molestos y tristes por el resultado, pero tenemos que seguir peleando. El día domingo tenemos otra final ante Melgar y yo tengo mucha fe de que vamos a salir adelante”, añadió.

Universitario cayó 2-0 ante Mannucci en Trujillo

Universitario sigue en caída libre. Esta vez el cuadro crema cayó 2-0 ante el Mannucci de Trujillo, con goles de Matías Succar y terminó jugando con nueve hombres. Los merengues pudieron abrir el marcador; pero Emanuel Herrera falló un disparo penal cuando transcurrían los 12 minutos del primer tiempo.

