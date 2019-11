Los días de Ángel Comizzo en Universitario de Deportes llegaron a su fin. El argentino no seguirá más como entrenador de los cremas, tras frustrarse las negociaciones para una renovación de cara a la próxima temporada.

Ángel Comizzo no contaba con el respaldo de la nueva administración de Universitario, presidida por Raúl Leguía. Tampoco de la gerencia deportiva a cargo de Jean Ferrari. Los malos resultados del equipo en la recta final del Torneo Clausura fue determinante para que se decidiera que Ángel Comizzo no siga al mando del equipo, pese a que el argentino estaba dispuesto a no pedir un incremento en su salario de cara al 2020.

“El club Universitario de Deportes comunica que al no llegar a un acuerdo con Ángel David Comizzo, se decidió no renovar su vínculo contractual. Como institución quedamos agradecidos por sus servicios prestados y por el profesionalismo mostrado como director técnico”, publicó la institución.

Universitario oficializó salida de Ángel Comizzo





Los números de Ángel Comizzo no fueron suficiente para a las expectativas del club: 22 partidos donde

se obtuvo 11 triunfos, 8 empates y tres derrotas. En la producción de goles el saldo fue de 21 a favor y 14 en contra.

Ahora, la directiva de Universitario hace las gestiones para acercarse al uruguayo Sergio Markarián, quien se encuentra en Montevideo para pasar la fiestas de fin de año. Aunque trascendió que el valor en el mercado del 'Mago’ estaría fuera del alcance económico de los cremas.