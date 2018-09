Universitario de Deportes confirmo el regreso del experimento defensor Alberto Rodríguez para reforzar su zaga, la misma que ha sido objeto de críticas durante esta temporada. La 'U' oficializó la vuelta del 'Mudo' mediante sus redes sociales.



Alberto Rodríguez estará vinculado a Universitario hasta diciembre de este año y podrá jugar todo el Torneo Clausura 2018. Horas antes de anunciar el fichaje, la directiva crema inscribió al zaguero como nuevo refuerzo, con opción, a renovar para el 2019.

Alberto Rodríguez se reincorporará a Universitario este fin de semana. Como es comprensible no ha sido tomado en cuenta para el encuentro del sábado ante Melgar de Arequipa.



Alberto Rodríguez es la tercera y última incorporación de Universitario para esta temporada. Previamente, el delantero argentino Germán Denis y el mediocampista uruguayo Pablo Lavandeira se sumaron a la plantilla estudiantil.



La llegada de Alberto Rodríguez busca reforzar la defensa de Universitario, que no ha convencido a nadie este año. Tanto Nicolás Córdova como Pedro Troglio intentaron darle continuidad a Werner Shuler, Horancio Benincaza, Bryan Velarde y Adán Balbín, pero el rendimiento de estos no fue el mejor.



Sin embargo el regreso de Alberto Rodríguez no se ha salvado de críticas, debido a la poca continuidad que ha tenido el defensor en su anterior club, el Junior de Colombia.



No solo ello. Durante su paso por Universitario en el 2017, Alberto Rodríguez la pasó más en el banco debido a sus lesiones y en la selección. Tampoco se puede dejar de lado que fue titular en el encuentro que los cremas cayeron 0-3 ante Capiatá y quedaron fueron de la Copa.



Los hinchas de Universitario esperan que en esta ocasión Alberto Rodríguez pueda demostrar el nivel que tuvo en las Clasificatorias y el Mundial de Rusia 2018.