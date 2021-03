Salieron al frente para detener una posible la escalada de violencia en el fútbol peruano. Los capitanes de Universitario de Deportes y Sporting Cristal, José Carvallo y Horacio Calcaterra rechazaron la actitud delincuencial de las facciones más extremas de las barras de ambos equipos en los estadios Alberto Gallardo y Monumental.

José Carvallo golero del cuadro estudiantil se dirigió a los fanáticos del balompié nacional e indicó que “este es un mensaje para toda la gente que ama el fútbol. Quiero manifestar mi rechazo a todos los actos de violencia que se han suscitado en estos últimos días”, aseguró el ‘1’ en un video compartido en los perfiles de la ‘U’.

El guardameta destacó los valores más importantes que rodean este deporte: “El fútbol genera amistad, genera competencia, una competencia sana y genera una alegría enorme a mucha gente. No queremos más violencia en el fútbol y pedimos por favor que se pare inmediatamente este tipo de actos”, cerró.

José Carvallo se pronunció contra los actos violentos. (Video: Universitario)

En tanto, Horacio Calcaterra también presentó su postura con relación a las acciones lamentables de los malos hinchas. “Quiero saludar a la familia del fútbol peruano y comentarles sobre las imágenes que están circulando por redes sociales y la televisión, no estamos de acuerdo porque son actos violentos que nosotros repudiamos”, dijo.





Horacio Calcaterra se pronunció contra los actos violentos. (Video: Sporting Cristal)

Finalmente, el volante continuó en el contenido subido en los perfiles de Cristal. “Queremos que la gente disfrute con tranquilidad desde su casa y no estamos de acuerdo con estos actos violentos. Queremos mucha paz para el fútbol peruano, estamos todos en conjunto para llevar esto adelante y no se produzcan estos actos que no benefician a nadie y menos al fútbol peruano”, concluyó.

