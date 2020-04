Juan Pablo Pino, futbolista que vistió la camiseta de Universitario, ha hecho un repaso por toda su trayectoria en una conversación con Win Sports. El volante asegura sentirse arrepentido de todas las chances que desperdició.

En su mejor momento, el mediocampista había debutado en la selección colombiana en las Eliminatorias Sudáfrica 2010 (victoria 1-0 sobre Perú) y también había iniciado un recorrido en el fútbol europeo.

Hoy, a los 33 años, Pino admitió que pudo tener mejor futuro con el cuadro nacional. “Creo que pude haber dado más en la selección. Cuando veo a todos los jugadores que comenzaron conmigo y que están triunfando me da un poco de nostalgia porque pude ser el ’10′ del equipo”, declaró.

El ‘cafetero’, que jugó en Universitario en el 2016, reconoció que tuvo un punto débil que no le dejó avanzar. “Muchas personas saben que me desvié un poco de mi carrera, tuve muchos actos de indisciplina de los cuales en estos momentos me arrepiento”, expresó.

Pino cree que con un mejor comportamiento pudo haber tenido una carrera más laureada y exitosa. Sin embargo, el mediocampista señala que la vida profesional desordenada le ha pasado factura.

“Cuando uno toca puertas para que le den la oportunidad de jugar ahí es cuando se da cuenta que las cosas han cambiado, en un momento te querían muchos y en otro ya nadie me quería, no por el tema futbolístico sino por el comportamiento”, manifestó en Win Sports.

Por otro lado, el jugador tiene buenos recuerdos de su paso por el Mónaco de Francia y reveló que “disfruté al máximo” el tiempo que estuvo en Europa donde pasó por Bélgica, Turquía, Grecia.

Pino también tuvo una experiencia en Arabia Saudita, muchos años antes de firmar por Universitario de Deportes. Posterior a ello, el colombiano partió a la exótica liga de Indonesia, pero en la actualidad está sin club.

Joven salió a 'robar' wifi en toque de queda y fue llevado a la comisaría:

