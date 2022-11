Universitario de Deportes no pudo campeonar en esta temporada, aunque sí pudo alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana 2023. Desde la dirigencia crema, ya deben estar pensando en lo que será el equipo el próximo año. Y es que el objetivo está claro: ganar la Liga 1 y no cumplir 10 años sin levantar el título nacional. La ‘U’, por el momento, está evaluando su plantel y hay algunos jugadores que están en una lista negra; es decir, que no continuarían en la institución.

Los que se marcharían

Uno de los que dejaría el club es el joven portero Aamat Calderón, que no ha podido tener minutos con el combinado estudiantil. A él sumarían los defensas Federico Alonso, José Zevallos, Nelinho Quina y Brayan Velarde, quien no ha jugado en toda la temporada debido a una lesión. Todos ellos terminan contrato con la institución merengue este 2022.

Otros jugadores que se irían serían el volante Gerson Barreto, quien en los últimos partidos del Clausura ha estado siendo usando como pieza de recambio, y el delantero uruguayo Luis Urruti, quien ha podido recuperarse de una lesión que lo mantuvo fuera cerca de 6 meses, pero que no ha estado teniendo muchos minutos de juego en el once de Carlos Compagnucci. De hecho, en las últimas dos jornadas, el ‘charrúa’ solo sumó 15 minutos.

Jugador Posición Aamat Calderón Arquero José Zevallos Defensa Federico Alonso Defensa Nelinho Quina Defensa Brayan Velarde Defensa Gerson Barreto Volante Luis Urruti Delantero

¿Quiénes están en duda?

Alberto Quintero es uno de los que está en evaluación. No ha sido su mejor temporada, pero ha tenido actuaciones destacadas, como en el partido contra Melgar por la fecha 16 del Clausura, donde anotó un gol. Su reciente nacionalización peruana podría ayudarlo a continuar en el club y no ocupar plaza de extranjero. Quien también está en duda es Rodrigo Vilca: a fin de año culmina su préstamo en Universitario y deberá volver a su club el Newcastle United.

A esta lista habría que sumarle al argentino Claudio Yacob. El volante de 35 años llegó como refuerzo para el Clausura, pero lo cierto es que no ha dado la talla. Solo ha disputado 7 encuentros (193 minutos) y en las últimas tres fechas no ha sido convocado. Tiene contrato hasta 2023, pero desde la escuadra merengue estarían analizando si lo mantienen hasta ese año.

Jugador Posición Alberto Quintero Extremo Rodrigo Vilca Volante Claudio Yacob Volante

¿Y quiénes sí se quedarían?

En la ‘U’, hay un grupo de 6 jugadores que terminan contrato este 2022 que tendrían opciones de quedarse, aunque por el momento nada está confirmado. Ellos son: José Carvallo, Leonardo Rugel, Jorge Murrugarra, Guillermo Larios, Andy Polo y Alexander Succar.

Asimismo, hay otros futbolistas que todavía tienen contrato por más años. Por ejemplo, Diego Romero y Aldo Corzo culminan su vínculo con Universitario en 2024, mientras que Piero Quispe concluye su relación con el cuadro merengue en 2025. Es decir, los 3 jugadores se mantendrían en el club crema en la siguiente temporada.

