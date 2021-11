Actualmente Universitario de Deportes sonríe de la mano de Gregorio Pérez tras clasificar a la Copa Libertadores, pero el 30 de enero de 2011, en medio de aplausos, la crema vivía otra historia: anunciaba a su nuevo presidente por una amplia mayoría de votos, se trataba del empresario Julio Pacheco, quien llegaba al cuadro de Universitario de Deportes gracias a la apertura societaria que promovió el ya fallecido ex presidente Alfredo Gonzales a principios del 2000.

La táctica de Julio Pacheco había sido ofrecer un cambio radical en el Club Universitario de Deportes, transformación que no solo apuntaba a competir con mayor jerarquía en lo deportivo, sino que además refería a un crecimiento institucional acorde a la larga historia del club. Es decir, Pacheco ofrecía convertir al cuadro crema en una institución de primer nivel mundial.

La promesa y las lágrimas

Julio Pacheco, quien juraba que era hincha de Universitario y profería solo grandes augurios para la institución, logró 527 votos a favor, 25 en blanco y 17 nulos, al ser la única lista que postuló a la presidencia.

Fue el 30 de enero del 2011 cuando una vez que se supo ganador, anunció una conferencia de prensa y con la camiseta puesta de Universitario de Deportes, improvisó un discurso que quedaría en la memoria del hincha crema. “Hoy comienza una nueva historia, la historia de una ‘U’ mucho más grande. Mi visión es que la ‘U’ sea como el Barcelona de España y para eso vamos a trabajar”, afirmó visiblemente emocionado y sin poder evitar el derramar algunas lágrimas de emoción por asumir el cargo.

“Quiero agradecer a Dios”, fue la frase elegida para empezar su discurso, que de inmediato se vio interrumpido por una emoción incontrolable que lo llevó a quebrarse e inmediatamente soltó unas lágrimas, intentó cubrirse el rostro, pero era inevitable evidenciar la emoción que lo embargaba tras lograr asumir la presidencia de Universitario.

Juzgado impide que Julio Pacheco regrese a ser directivo de Universitario

Como el Barcelona de España

“Mi misión es que la u sea el Barcelona de España y para eso vamos a trabajar...”, fue la frase contundente que eligió y que años después quedaría en la historia del cuadro crema.

Aquella temporada, Pacho cumplió y invirtió grandes recursos para armar un equipo de ensueño con “Chemo” del Solar a la cabeza. Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado. No se logró el título y tampoco mantener la ilusión de la hinchada. Lo que es peor, la fuerte apuesta económica, al no ser retribuida con éxitos deportivos, generó problemas económicos en el club.

Fútbol en América, el programa deportivo de América TV, emitió un informe que detallaba que la deuda en la gestión de Julio Pacheco alcanzaba los 155 millones de soles debido al terrible manejo de las finanzas. El mismo Pacheco señaló que su empresa sufrió debido a que generó una inversión de tres millones de soles para ubicarse en el pecho de la camiseta como publicidad. La empresa era el Grupo Santo Domingo.

Años después, Pacheco reapareció pidiendo a la dirigencia que le repongan una inversión de 17 millones de soles que -según él- sacó de su bolsillo para el bien de Universitario de Deportes.

Hoy la frase cumple diez años y nada de lo que Pacheco prometió, sino todo lo contrario. El club se encuentra sumido en una dura crisis financiera, en quiebra y con una deuda impagable. Además, la institución se encuentra intervenida por una administración temporal, una de tantas en las que no se ha logrado saldar ni reducir la deuda. Por lo menos ese 2011, la frase pegó fuerte. Actualmente la deuda sobrepasa los 380 millones de soles.





