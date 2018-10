Universitario: Cuando las sonrisas están en temporada baja [OPINIÓN]

Por Carlos Bernuy

@BernuyCarlos

​

El hincha crema ha olvidado el póster de 'Campeón 2013' para fijarse más si ganó Unión Comercio, si Boys logró empatar o Ayacucho FC finalmente perdió. La vida está llena de momentos y en este, Universitario busca darle la contra a aquella frase, que hoy puede sonar cruel: "todo lo que sube, tiene que bajar". Penúltimo en el acumulado, penúltimo en el juego y primero en el dolor. Así está.



El torneo peruano no tiene baja por promedios, es decir no desciendes por haber acumulado tres o cuatro campeonatos malos, sino por ser uno de los dos peores en un solo año. Universitario programa sus 365 días como Alianza Lima y Cristal: apunta a ser campeón. Entonces empiezan a aparecer las causas que llevan a que el deseo se vuelva luego una supervivencia.

En primer lugar el plantel de Universitario del 2018 es desastroso en la zaga central y la delantera, sectores que te marcan el destino. Benincasa, Schuler, Balbín y Velarde se caen o tropiezan además de no tener ni juego aéreo ni anticipación. ¿Alberto Rodríguez? Un casi ex futbolista con buen sueldo y que juega cada 5 partidos en un torneo de ¡quince fechas!. En ataque Anthony Osorio es voluntad sin técnica, Daniel Chávez un fracaso y Germán Denis el 'salvador' de solo un gol en cinco encuentros y gracias a un penal mal pateado.

Jugadores evitaron hablar sobre visita de la Trinchera Norte

En segundo lugar, el técnico. Traer a Nicolás Córdova fue como si Colo Colo pelease en Chile el descenso, y fiche para salir del mismo a Wilmar Valencia o Franco Navarro. No encajarían, llegarían a aprender. El DT crema ha cometido errores tan grandes como mandar a Javier Núñez, que ya es malo como volante, a ser marcador derecho. Pero cuidado, pensar en las payasadas de Roberto Chale o en ex jugadores sin conocimiento, no es solución.



La administración tiene también gran parte de culpa, son quienes fichan jugadores, manejan el presupuesto, deben estar atentos con las programaciones y el buen campo de juego y no cruzarse de brazos cuando, por ejemplo, la Comisión de Licencias les prohíbe contratar. Para el hincha, un poco de más aliento porque menos de 3 mil personas en duelos clave contra UTC y San Martín muestra que es más fácil decir "soy crema'" a ir al estadio.

En el equilibrado análisis periodístico - ese que no viste hinchajes - la 'U' está jugando menos que Ayacucho, Comercio y Boys con quienes pelea el descenso. Si la tendencia sigue, todo apunta al llanto y a que aquel póster 'Campeón 2013' termine en un cajón.