Desde hace unos meses, el nombre de Lorenzo Belmont (14 años), futbolista juvenil peruano que juega en la categoría cadete B del Villarreal, fue tendencia en Perú, tras ganar el título en la categoría infantil.

Desde ese momento hemos ha venido siguiendo su carrera con el juvenil que trata de hacerse un nombre en el competitivo fútbol español. Lorenzo Belmont nació en Lima e hizo menores en Academia Cantolao y luego pasó por las divisiones menores de Alianza Lima.

Lorenzo Belmont llegó en setiembre del 2020 a España para unirse a las divisiones menores de Villarreal, donde ya salió campeón. Ahora, charló con TROME sobre su nueva experiencia al jugar en la categoría Cadete, donde tuvieron un triunfo por 2 -1 ante Infantil A, en duelo amistoso.

“Me sentí muy bien, sin presión ni nervios, pero ellos tenía un jugador que destacaba que pudimos neutralizar. Este nuevo año será lleno de retos y alegrías porque tenemos un equipazo”, afirmó Belmont a este diario.

Se vuelve más competitivo

“La principal diferencia es que todos nos vamos haciendo más grandes y los rivales son fuertes físicamente, pero con trabajo todo se va igualando. Al principio me costó adaptarme al fútbol de España, porque es muy diferente, sin embargo, al final me adapte. La vida acá es muy diferente y exigente. Además, tener a los familiares y amigos lejos complica, no obstante creo que vale la pena ese sacrificio”, agregó.

Conoce a Lorenzo Belmont, el peruano que se hace un camino en Villarreal CF de España

Indicaciones de su DT

“Nos pide que mantengamos la posesión del balón en la de medida que sea posible, Y en lo personal me dice que debo mejorar la salida del balón, ya que muchas veces me dice que debo corregir ese detalle. Yo quiero seguir en el club ganando más títulos”, sentenció.