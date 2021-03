Wilmer Aguirre se ha vuelto tendencia en las redes sociales y no es para menos, pues uno de los goleadores de Alianza Lima está a punto de pegar el regreso a una de las campañas más importantes en la historia del club. Este jueves se conoció sobre su acuerdo de palabra con la administración victoriana y el delantero ha mostrado su prudencia en medio de las especulaciones.

Según fuentes en la inter del cuadro victoriano el popular ‘Zorrito’ tiene todo listo para convertirse en el nuevo delantero del cuadro victoriano, después de recibir la aprobación del argentino Carlos Bustos. Su experiencia en la Liga 2 y la identidad con los colores del equipo han sido determinante para convencer al entrenador.

“Ayer mi Instagram reventó por todos los hinchas que me llamaban para saber. Mi teléfono también está reventando y cada vez me ilusiona más. Ojalá que se pueda dar, el hincha, desde ya, me está dando su respaldo y ojalá que se pueda concretar esta oportunidad”, dijo el ‘Zorrito’ para Gol Perú.

Wilmer Aguirre habla sobre su regreso Alianza Lima (Gol Perú)

Wilmer Aguerre ha sumado 81 goles con Alianza Lima, tanto en el plano local como en el internacional, donde anotó un ‘Hat-trick’ ante a Estudiantes de La Plata. El goleador de 37 años se sumaría a otro experimentado como el ‘Pirata’ Hernán Barcos, además de Sebastián Gonzáles Zela y Gonzalo Sánchez.

Tras dejar Alianza Lima en el 2014, el delantero victoriano jugó en el Cimarrones de México, Defensor La Bocana, Juan Aurich, Melgar, Unión Comercio, Ayacucho FC y llega de una experiencia en la Liga 2 defendiendo los colores del Pirata FC (2020) donde anotó tres goles en sus últimos cuatro encuentros.

