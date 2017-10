Futbolista de la selección de Nueva Zelanda dice que Perú no tiene 'estrellas' a comparación de otros países

A poco de jugarse el Perúvs Nueva Zelanda por el repechaje mundialista, jugadores del cuadro 'kiwi' no dejan de hablar del nivel futbolístico de la selección peruana. ¿Qué dijeron ahora?



Michael McGlinchey, mediocampista de la selección de Nueva Zelanda, se refirió a la falta de 'estrellas' en la selección peruana. Esto en comparación de países como Chile, Argentina o Colombia.



"Vimos el partido de Chile y aunque Brasil lo estaba derrotando, se veía que tenían un equipo de calidad como Alexis Sánchez y otros jugadores como él. Entonces, Argentina tiene a Messi, Colombia a Radamel Falcao y Perú es el que no cuenta con grandes nombres", dijo Michael McGlinchey al diario neozelandés "NZ Herald".



El futbolista de Wellington Phoenix, de la Primera División de Nueva Zelanda, agregó. "Por supuesto, Perú va a ser bueno. Está en el puesto 12 del ranking FIFA, pero ese es el mejor rival que podemos tener en comparación a los demás equipos que estaban en competencia".



Perú y Nueva Zelanda jugarán el repechaje en partidos de ida y vuelta. El primero será en el estadio Westpac de Wellington (10 de noviembre), mientras que el segundo será en el Nacional de Lima (15 de noviembre).