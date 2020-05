Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió a los nombres que aparecieron como posibles fichajes del club íntimo: Gabriel Costa y Diego Buonanotte. Asimismo, habló de su nuevo técnico, Mario Salas. Todo esto a medio chileno ‘En Cancha’.

Gabriel Costa

"No hablo de supuestos, no me parece responsable de mi parte dar una opinión de algo que no conozco. Aparte, jamás se ha hablado de él, entonces, mal haría yo en decir que sí. Incluso, leí declaraciones del propio jugador diciendo que estaba muy contento en Chile, que tenía contrato hasta el 2022 y que ése era su futuro en los próximos años".

Diego Buonanotte

"A Buonanotte conozco muy bien. Es más, cuando llegó Miguel Ángel Russo, tuvimos contacto con él, con su representante, pero de ahí en adelante no hemos sabido nada de eso. Nunca ha habido ninguna conversación, porque él tenía un muy buen contrato y estaba cómodo en Chile. No hemos hablado de jugadores. No me parece correcto ni serio entrar en el campo de las especulaciones, ahora que estamos viendo cómo controlamos el coronavirus, que hay tantas muertes y desgracia, no es momento de eso"

Mario Salas

“La posibilidad que Mario viaje a Perú lo comentó un dirigente, pero en estos momentos no hay nada formal. Nos encantaría, sería maravilloso que esté, pero no hay claridad al respecto. Todavía no hay una frontera abierta en Sudamérica, entonces, no sabemos cuándo pueda darse esa figura, pero estamos contentos con tenerlo ya en la familia de Alianza”.

VIDEO RECOMENDADO

Alexi Gómez denunciado por pareja (TROME)