La presentación de Gabriel Costa como refuerzo de Alianza Lima ilusionó a muchos hinchas victorianos, sin embargo, dejó muy preocupados a los fanáticos de la selección peruana que sienten alejarse al volante uruguayo, más aún tras su apreciación sobre el entrenador de la ‘Blanquirroja’, Juan Reynoso.

El popular ‘Gabi’ fue tomando en cuenta por Ricardo Gareca para el último proceso eliminatorio, pero desde la llegada de Juan Máximo Reynoso, el mediocampista no ha tenido ningún acercamiento desde la VIDENA.

“Para eso (selección peruana) me tengo que preparar, tengo que estar bien acá. Mi foco es prepararme y estar bien para jugar en Alianza y que nos pueda ir bien a todos. Si surge la posibilidad de estar en la selección, tengo que estar preparado. (Sobre el DT de la ‘Blanquirroja’) No lo conozco, no tengo ninguna relación con Reynoso ”, dijo directo en conferencia de prensa.

Gabriel Costa opinó sobre su futuro en la selección peruana (Video: Willax)

Gabriel Costa: “Vengo con otra manera de pensar”

El mediocampista charrúa hizo una diferencia sobre su evolución en esta segunda etapa en Alianza Lima. “ Vengo con otra manera de pensar, con otra fortaleza mental, con muchas ganas y ilusión porque se está armando un buen equipo para los objetivos que se van a plantear . En lo personal quiero llegar a fin de año y levantar la copa. Estoy muy feliz de estar acá ”, agregó Gabriel Costa.

La Copa Libertadores 2023 es un tema motivante para el volante que espera romper esa mala racha que arrastra el equipo victoriano. “ Obvio que queremos romperla. Hay ilusión grande, se está armando un lindo equipo, pero solo depende de nosotros porque la gerencia está haciendo muchos esfuerzos y solo nos toca prepararnos ”, añadió.

Gabriel Costa jugó su último duelo con la ‘Blanquirroja’ en el amistoso el pasado 5 de junio ante Nueva Zelanda, en la previa al repechaje con Australia en el Mundial Qatar 2022. Desde su debut en el 2019 el uruguayo ha disputado 6 partidos, pero no ha podido hacerse presente en el marcador.

¿Qué dijo Gabriel Costa sobre llegada de Christian Cueva?

Para Gabriel Costa la posibilidad de reencontrase con Christian Cueva le genera mucha ilusión. “ Tener a Christian Cueva en un equipo es agradable y muy lindo. No está confirmado, eso ya no depende de mí. Me gustaría que esté por la calidad de jugador, porque lo conozco como persona, muy feliz si se da. Eso no depende de mí, depende de ellos ”, comentó el volante que compartió equipo con ‘Aladino’ en el 2014.

Gabriel Costa, con 32 años, fue presentado como nuevo refuerzo de Alianza Lima, luego de superar un estricto control médico. El mediocampista grabo su video de bienvenida y brindó sus primeras palabras en las redes sociales del club, dond ellos hinchas le pidieron el ‘Tricampeonato’ en la Liga 1.

El charrúa regresa a Matute después de ocho años, tras un paso por Sporting Cristal y Colo Colo de Chile. Costas no ocupará plaza de extranjero debido a que obtuvo su nacionalidad peruana en el 2018 .