POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DAVILA

Los genes mandan, se imponen y transmiten. La chica que nació en Chacaritas, creció en Bellavista y visitaba a la abuela en Los Olivos, vivió entre maracas, tambores y todo lo relacionado a la música. Su padre, cantante de orquesta salsera, fue su punto de partida para que nazca la artista. Gaby Zambrano eligió el camino del trabajo y junto a su talento está construyendo su imagen y conquistando miles de seguidores.

¿Salsera de cuna?

Soy hija de Iván Zambrano, excantante de ‘Zaperoko’.

¿Te has presentado en zonas bravas?

He cantado en la cuadra 4 de Guisse, Sarita Colonia y cerro San Cosme.

¿Cosas alucinantes que has vivido?

En ‘Sarita’ me contrataron para despedir un muerto. Hice como seis canciones y me fui.

¿Todo tranquilo?

Me trataron muy bien.

¿Hubo disparos al aire?

No, pero vi que varios tenían armas.

¿Otra anécdota?

En San Cosme me pidieron que no suba personas al escenario, no hice caso y todo normal. Cuando salí me pusieron diez hombres de seguridad.

¿Quién es tu amiga, Yahaira Plasencia o Daniela Darcourt?

En la salsa no hay amigos, sí buenos compañeros de trabajo. Admiro a ambas.

¿Te llamaron de ‘Son Tentación’?

Pasé casting, pero no se concretó mi llegada.

¿Hubo segunda posibilidad?

Sí, pero ya estaba en mi proyecto propio.

¿Sola invertiste en tu grupo?

He comprado mis instrumentos de a pocos.

¿Un ‘socio capitalista’?

Sola, sin apoyo de nadie.

¿Ser chalaca es...?

Bailar, ser alegre y buena persona.

Algunos tienen miedo de ir al Callao...

Una vez en Estados Unidos dije de dónde era y me hicieron una broma: ‘Mejor guardo mi reloj’. Es para reír, pero también es una mala imagen para gente tan buena como la del puerto.

¿Hincha de...?

Obviamente de Sport Boys.

¿Algún jugador te ha contratado?

Hernán Hinostroza.

¿Te cantó por teléfono?

Es un amigo de mi familia.

Pero eso no tiene nada que ver...

Cuando una mujer pone las cosas claras desde el principio, el varón no tiene por qué buscar otra cosa.

¿Cómo lo conoces?

Salió con mi prima.

¿Eres familia de Carlos ‘León’ Zambrano?

No, pero nos tratamos de primos.

¿Tu ‘pata’?

Mi hermano jugaba en Cantolao y de allí nos conocíamos, aunque no teníamos amistad.

¿Y ahora?

Fuimos a presentarnos a Argentina, con Renzo Padilla, y después del show él y su familia nos invitaron a cenar en Puerto Madero con todos los músicos peruanos.

¿La canción qué más te piden?

‘Sonera’, ‘Después de ti’ y ‘Has perdido esta mujer’, que va directo a la yugular.

¿Tus fans te piropean?

De mis seguidores, el 60 por ciento son mujeres y el resto hombres.

¿Cómo vas en las redes?

La gente me quiere, he salido poco en medios de comunicación y siempre dije que todo caerá por su propio peso.

Gracias por estas declaraciones...

A ustedes por pensar en mí y decirle a los lectores del ‘Trome’ que en mí tienen una nueva amiga.