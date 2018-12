River Plate vs Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores en el estadio Bernabéu: Fernando Gago salió del campo tras quedar lesionado luego de ir a un balón dividido, aunque el equipo 'xeneize' ya no tenía cambios.

En el minuto 116', Fernando Gago fue a luchar un balón dividido, pero cayó en el campo de juego, retorciéndose de dolor en el Boca Juniors vs River Plate en la final de la Copa Libertadores.

Luego, Fernando Gago se levantó y se retiró lesionado del campo de juego, pese a que el entrenador Guillermo Barros Schelotto le dijo que se quedara porque ya no tenía más cambios en el River Plate vs Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores.



"¡Me rompí el tendón!", gritó Fernando Gago a Guillermo Barros Schelotto mientras se iba de la cancha, lesionado, por la final de la Copa Libertadores entre River Plate vs Boca Juniors.



