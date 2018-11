En el Perú vs Costa Rica, Ricardo Gareca reaccionó de una forma singular cuando Andy Polo se falló en dar un pase en el partido amistoso por la fecha FIFA.



En el minuto 37', Andy Polo se llevó a varios jugadores de Costa Rica y tuvo posibilidades de dar pase a sus compañeros de la selección peruana, sin embargo, el futbolista se resbaló y el balón se perdió.



Ante esto, Ricardo Gareca se agarró la cabeza y regresó a la banca, aunque sin reclamarle nada a Andy Polo en el Perú vs Costa Rica por el amistoso FIFA.



Puedes ver todas las incidencias del Perú vs Costa Rica en el estadio de la UNSA por la fecha FIFA, AQUÍ.

Reacción de Gareca. (Video: Movistar Deportes)