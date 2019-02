Gareth Bale: ¿Qué pasa con el crack del Real Madrid? ¿Quiere dejar el club? Aquí todo sobre su caso [VIDEO]

Gareth Bale es el jugador más nombrado en Real Madrid, y no por una espectacular actuación dentro del campo, ni por un golazo como el que marcó en la última final de la Champions League; sino por sus malas actitudes. ¿Qué hizo el galés? ¿Se quiere ir del club? ¿Siente que no lo consideran? Repasemos.



Todo empezó en el Wanda Metropolitano, cuando Real Madrid enfrentó al Atlético Madrid por la Liga Santander (9 de febrero). Gareth Bale ingresó por Vinicius Junior a los 57' del segundo tiempo y 17 minutos después marcó para los blancos (3-1). En su celebración hizo un corte de manga (gesto procaz y soez que se hace con ambos brazos).

Corte de manga Corte de manga

Tras dos semanas de lo ocurrido en cancha del Atlético Madrid, Gareth Bale volvió a la carga. Ahora frente a Levante, dejó ver su peor versión. Primero bajó del bus de Real Madrid despreocupado por el rival y mirando un campeonato de golf desde su celular, una actitud que no gustó a la prensa española.

Bale mirando golf Bale mirando golf

Partido en marcha y Gareth Bale otra vez al banco de suplentes de Real Madrid. En la segunda mitad, Solari lo mandó a calentar junto a otros compañeros. Mientras eso sucedía, el galés empezaba a perder la paciencia: pensó que hacía trabajos en vano y que no lo iban a poner, pues el primer cambio fue un jugador de 20 años, Valverde (69').



Gareth Bale 'burló' al preparador físico de Real Madrid y se sentó en el banquillo desobedeciendo a su técnico. Recién a los 74', el volante hizo su ingreso para coronar una pésima noche en Valencia. Pateó un penal a los 78', no lo celebró y tuvo desplante con varios colegas. A Lucas Vázquez le tiró las manos.



Video: Bale se niega a seguir calentando

Estas acciones de Gareth Bale trajeron mucha cola en España, sobre todo en la prensa, sector que le dio con palo y hasta pidieron que lo boten del Real Madrid. Ese es el caso de Josep Pedrerol, conductor del programa "El Chiringuito de Jugones", quien tuvo duras palabras para el volante.



"Yo creo que Bale, por muy bueno que sea, no debería jugar nunca más en el Real Madrid. Yo le echaba. Si yo fuera Florentino Pérez (presidente) lo aparto del equipo. ¡Eso no se hace!", arrancó.



"Lo único que hace es pensar en golf. En la anterior Champions se quejaba porque no jugaba. Se fue Cristiano y Bale titular... tenía que demostrar, por lo menos, que era un líder. ¡Ni líder, ni equipo a la espalda! ¡Dolorcito y dos meses de descanso!", lanzó.

Video: Prensa pide que se vaya del Real Madrid

¿Qué pasa con Gareth Bale? ¿Será que no le dan el protagonismo que quiere en Real Madrid? ¿Está harto de ser suplente? ¿Entonces piensa dejar el club? ¿Lo deben sacar? Solo él sabe las respuestas. Lo cierto es que estará en el clásico ante Barcelona por la vuelta de Copa del Rey.