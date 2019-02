Gareth Bale: Periodista Josep Pedrerol explotó en vivo por su desplante y pidió que lo boten de Real Madrid [VIDEO]

Gareth Bale , quien no quiso celebrar su gol ante Levante y tuvo mala actitud con sus compañeros de Real Madrid, recibió duras críticas por parte de Josep Pedrerol, conductor español del programa "El Chiringuito de Jugones". Mira el video.



"Yo creo que Bale, por muy bueno que sea, no debería jugar nunca más en el Real Madrid. Yo le echaba. Si yo fuera Florentino Pérez (presidente) lo aparto del equipo. ¡Eso no se hace!", lanzó muy incómodo Josep Pedrerol.



"Lo único que hace es pensar en golf. En la anterior Champions se quejaba porque no jugaba. Se fue Cristiano y Bale titular... tenía que demostrar, por lo menos, que era un líder. ¡Ni líder, ni equipo a la espalda! ¡Dolorcito y dos meses de descanso!", continuó con todo el español.

"Después de lo de hoy (ante Levante) y lo del otro día... yo soy Florentino y lo echo. ¡Florentino, échale!", cerró enfadado Josep Pedrerol. ¿Garetb Bale tiene los días contados en Real Madrid por su mala actitud?