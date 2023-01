Tras una carrera plagada de éxitos, goles, asistencias, carreras inolvidables y más, el extremo galés Gareth Bale anunció públicamente su retiro definitivo del fútbol con 33 años. ¿Se dedicará al golf o será embajador del Real Madrid en esta nueva etapa de su vida?

Este lunes 9 de enero, el también conocido como “Expreso de Cardiff” anunció su retiro definitivo del fútbol profesional. Goles con Southampton, Tottenham, Real Madrid y Los Ángeles, además de una destacada participación en Qatar 2022 son parte del currículum del habilidoso atacante galés.

Por medio de una carta posteada en sus redes sociales, el ex compañero explicó que la decisión de abandonar el fútbol definitivo se dio tras haberlo pensado “cuidadosa y reflexivamente” luego de 17 temporadas de permanecer en la elite del fútbol, logrando destacar en Inglaterra, España y Estados Unidos.

Gareth Bale marcó el 1-1 de Gales vs. Estados Unidos por el Mundial Qatar 2022 (Foto: Getty Images)

Durante el texto, el ex compañero de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema no solo agradeció a la vida por haberle dado el permiso de dedicarse a lo que ama durante tantos años, sino también les dedicó unas palabras a equipos, directivos y los entrenadores que le dieron su apoyo durante su carrera.

“Me siento en deuda con muchas personas por ayudarme a cambiar mi vida y dar forma a mi carrera (…) A mis clubes anteriores Southampton, Tottenham, Real Madrid y finalmente LAFC. Todos los directivos y entrenadores anteriores, personal de trastienda, compañeros de equipo, todos los fanáticos dedicados, mis agentes, mis increíbles amigos y familiares, el impacto que han tenido en mí es inconmensurable”, sostuvo el mítico delantero del famoso tridente de la BBC.

El ex seleccionado de Gales también se mostró sentimental con su familia, desde sus hijos, esposa y sus padres. “Sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración en este momento (…) Su amor y apoyo me han sostenido”.

“Sigo adelante a la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición. Una oportunidad para una nueva aventura”, expresó el ahora ex jugador.