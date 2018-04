Gary Medel: Jugador chileno sorprende a sus seguidores con radical cambio físico [VIDEO y FOTOS]

¡Cuidado con el Pitbull! Gary Medel es conocido por pasear su aguerrido fútbol en todos los planteles deportivos. El defensa chileno acaba de sorprender a todos sus fanáticos de Twitter y más redes sociales al mostrar un nuevo físico.



Gary Medel manifestó que tuvo como meta mejorar y lo acaba de lograr. El defensa de Chile indica que tuvo que "entrenar duro" para poder lograr su objetivo.



"Me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. El resultado está a la vista o no? Si yo pude, tu también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. Vamos que se puede", escribió el Gary Medel en su cuenta personal de Twitter.



El jugador del Beşiktaş y de la selección de Chile tiene más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Twitter y no es para menos. Son miles las personas que se identifican con el juego del Gary Medel.



