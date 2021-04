George Forsyth, candidato por Victoria Nacional, bromeó con el penal errado de Christian Cueva en el Mundial Rusia 2018. Para el exarquero de Alianza Lima, la pelota de ‘Aladino’ la puede traer Yonhy Lescano, su contrincante de Acción Popular. Todo esto en divertida entrevista para el programa ‘Candidatos’ de Studio 92. Mira los videos.

En la nota, el popular ‘Forzay’ evitó elegir entre Alianza Lima y Sporting Cristal. “Ahora estoy con la camiseta de Perú. Lo que tenemos que hacer es mejorar el deporte para todo el Perú. No puede ser que salgamos a jugar campeonatos internacionales y a todos nos vaya mal”.

“¿(Diego) Penny o (Juan Flores) ‘Chiquito’?”, le preguntaron. “Son buenos patas, buenos amigos. No quiero generar una bronca. Los 2 lo han hecho bien”, señaló.

El también exalcalde de La Victoria también fue consultado por la ropa que se llevó de la casa de Jefferson Farfán. “Pero qué tal florero es ese ‘zambo’. Dice que me llevé como 3 maletas, ¡qué mentiroso! Cómo me voy a quedar con su ropa si en esa época se vestía con los pantalones rotos. Los pantalones del ‘nero’ no tenían ni tela”, lanzó.

Por último hizo divertido comentario sobre el penal de Christian Cuerva y la petición (quiere que devuelvan el Huáscar) de Yonhy Lescano. “Hasta hora lo están buscando. Yo creo que Lescano la puede traer, ya que está pidiendo el Huáscar. Que pida la pelota de Cueva, mano (risas)”, lanzó.

LESCANO PIDIÓ DEVOLUCIÓN DEL HUÁSCAR

NOTA A FORSYTH EN STUDIO 92

PENAL ERRADO DE CUEVA EN RUSIA 2018

