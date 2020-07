Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Estamos en La Victoria con George Forsyth . No en Matute, esta vez es en la municipalidad. El ruido de los autos se filtra por las ventanas y se combina con el martilleo que provocan los albañiles que reconstruyen la plaza Manco Cápac. El alcalde lleva en sus manos una taza con una infusión para calmar el frío. Antes de salir a recorrer las calles de su distrito, se sienta un momento, calma su ímpetu y responde a preguntas que van más allá de la política y el ajetreo.

¿Eres el yerno que una madre espera?

Espero que pronto pueda tener una suegra.

Los medios siempre te sacan una nueva candidata...

Siento envidia de ese que nombran en el periódico.

¿De verdad?

Me encantaría que fuera cierto.

Todas son chicas lindas...

Las peruanas son más buenas que el pan.

¿Alguna extranjera?

Para solucionar los problemas del Perú hay que nutrirse de otras culturas.

Si fueras mujer, ¿caerías con Forsyth?

Primero que me lleve al cine, que haga su esfuerzo, no sería fácil.

A ver, qué ofreces, ¿cocinas bien?

Sobrevivo.

Punto en contra...

Sé que no la voy a conquistar por ahí, pero verá que dejo todo en la cancha y valorará mi esfuerzo por hacer un buen plato.

¿Otros atributos?

Vivo solo desde jovencito, mi mamá me preparó para todo. Sé limpiar, lavar, coser...

Muchos dicen que eres ‘arreglado’, dime tú ¿quién es el más ‘pepón’ de la pelotita?

Mejor te digo el más ‘chancado’...

Adelante...

John Galliquio.

¿Tu ‘causa’?

Cuando me saluda me dice: ‘Hola melli’.

¿Quiere decir?

Que soy su mellizo, ja, ja, ja.

Vas a una fiesta con ‘Paco’ Bazán, ¿quién tiene más ‘jale’?

Yo.





¿Por qué?

Sé bailar y él está en ‘naranjas’.

Pero si aseguran que eres malo en la ‘pista’...

Eso comentan los envidiosos.

¿Qué pretenden?

Piensan: ‘Piedrón y tiene ritmo’, hay que maletearlo con algo.

¿Ya buscas tu ‘cachorro’?

Hace mucho tiempo quiero ser papá, desde que jugaba.

¿Es tu sueño?

Sé que llegará.

¿Cómo debe ser la elegida?

No hay un perfil específico.

Al menos una característica...

Que tenga buen sentido del humor.

¿Y que sea aliancista?

Alianza y la ‘U' nos necesitamos para vivir. Si es crema, no hay problema.

Ya debe haber una candidata...

Mi esposa es La Victoria.

¿Es ‘jodida’?

Complicada, la amo y requiere de harto trabajo.

¿Para tu cargo es una ventaja estar soltero?

Recibo muchas amenazas, me quieren hacer daño mafias a las que no les gustan los cambios que hemos hecho.

Con familia sería diferente...

Tengo la tranquilidad de que no van a atentar contra un hijo mío.

¿No te derrumbas ante tanta presión?

Me ayuda haber sido arquero, en ese puesto recibes muchas críticas y está prohibido fallar. Acá es igual, debes tener una concentración constante.

Casi nunca te veo en terno...

El problema del país es que sus autoridades visten así todo el día.

¿Cuál es tu teoría?

Ponte saco y corbata, y recorre en verano los distintos distritos. No avanzas ni una cuadra.

¿O sea?

El terno te obliga a estar encerrado.

¿Paras poco en tu oficina?

Ando en la calle, es la única forma de ver la realidad.

¿Nunca de traje?

Cuando toca una reunión. Más tengo botas, jean y polos. Estamos chambeando.

Ahí marcas diferencia con otros políticos...

Para conseguir votos sí salen, después no quieren ir a ningún lado.

¿La pandemia no te encerró?

Acá no hemos trabajado por Zoom o videollamadas. Salimos para que el vecino se quede encerrado.

Muchos te candidatean para presidente...

La gente había perdido la esperanza en el sector público, pero ven que hacemos las cosas correctamente y reconocen el esfuerzo de mi equipo.

¿Emociona ese apoyo?

Soy conocido desde los 16 años, a esa edad sacaron mi primer ‘ampay’.

Tanto respaldo puede convertirse en un vicio. ¿Y la fama?

He vivido con ella 22 años, no me marea y sé que es efímera.

¿De verdad?

Fama y poder no me seducen.

¿Dónde compras tu ropa?

Mis polos y gorras son de ‘Gamarra’.

¿El mejor piropo que te han dicho como alcalde?

‘Me has hecho volver a creer’. Me dijeron que han pasado décadas y nunca nadie hizo nada por el país y el distrito.

Es raro que un exfutbolista la haga como político.

Soy hijo de diplomático. Cuando me comentan, así como tú, respondo que lo extraño es que haya sido futbolista.

¿Tu papá la conocía en la pelotita?

Es sumamente inteligente y culto, me dijo que había sido arquero, pero no chapaba ni una pelota de playa.

En los vestuarios de Matute eres ‘El Blanco’...

Allí dicen que tengo mitad–mitad.

¿También tienes cosas de moreno?

De la cintura para abajo, ja, ja, ja. Deja marketearme.

¿En la calle cómo te gritan?

Por culpa directa del ‘Trome’ todos me llaman ‘Ken’.

Agradecerte por la entrevista y estas revelaciones...

A ustedes por la buena onda. Un gran abrazo a los lectores.