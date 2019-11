Georgina Rodríguez: Pareja de Cristiano Ronaldo en una sola foto de Instagram exhibe look de 120 mil euros

Georgina Rodríguez , novia de Cristiano Ronaldo , hace algún tiempo comenzó a brillar con luz propia y con algunos detalles muestra su personalidad al mundo. Por ahora, su look casual del día a día, se estima en 120 mil euros.



Esta vez Georgina Rodríguez se tomó una foto en el avión privado de Cristiano Ronaldo, y lució prendas de lujo, pero también la sencillez de vestir ropa que cualquiera puede comprar en un supermercado.



Portales españoles, se encargaron de analizar la imagen de Georgina Rodríguez y según el Diario AS, el look de la novia de Cristiano Ronaldo tiene un costo de 120 mil euros.



El calzado que Georgina luce, son una botas de la prestigiosa marca Prada. El precio es cercano a los mil euros -890 para ser exactos-. Un detalle más costoso fue la cartera de la firma Birkin, cuyo precio es de 50 mil euros y está hecho nada menos que de piel de cocodrilo.



Por el contrario, el vestido de Georgina Rodríguez es de solo 16 euros, poco menos de S/. 70 soles. Pero, el reloj Rolex de diamantes de unos 70 mil euros, disparan valor del look a niveles exorbitantes.

