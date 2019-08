Georgina Rodríguez revela sus mejores tácticas de seducción con Cristiano Ronaldo | VIDEO | FOTOS 

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo son una de las parejas más sólidas en el competitivo mundo del fútbol. Uno de sus secretos es mantener viva la chispa de la pasión y el diario británico The Sun, hizo que la española de origen argentino confiese detalles íntimos de su relación con la estrella dela Juventus.



Vivir junto a Cristiano Ronaldo ha cambiado la vida de la modelo publicitaria y reconoce que al amor, también lo acompañan algunos secretos. "Ser el compañero de alguien tan famoso no es fácil, pero no lo cambiaría por nada del mundo", añadió.



La pasión es un ingrediente que Georgina Rodríguez no ha descuidado. "Lo que siento por él es más fuerte que cualquier cosa. Seducir y soñar es muy importante. Siempre duermo con lencería y prefiero la lencería sexy. Es cómodo, sexy y romántico. Lo tiene todo y hará feliz a tu hombre también", aconsejó la pareja de Cristiano Ronaldo.





Gerogina Rodriguez revela sus secretos de seducción con Cristiano Ronbaldo

Georgina Rodríguez comentó la importancia del dinero en su nueva vida al lado del delantero de la Juventus. "Estar bien económicamente es bueno, ayuda en algunas cosas, pero también trae muchos problemas. Hay que tener mucho control y buena actitud. A veces no es fácil lidiar con el dinero. No te da felicidad, sí ayuda, pero no es todo en esta vida", sostuvo la modelo que sufrió la muerte de su padre por una enfermedad degenerativa.



Georgina Rodríguez dejó también un mensaje para las mujeres que se obsesionan con su cuerpo. "Cuando era niña era muy delgada y siempre quise engordar. Ahora parece que tienes que ser delgada para ser hermosa. Digo, que vivan las curvas y los cuerpos reales. Larga vida a las mujeres de color y con diversas figuras. Me gusta comer sano y hacer ejercicio a diario. De vez en cuando cedo a mis caprichos, pero la mayoría de los días evito los dulces y las grasas. Todas somos diferentes y únicas", contó.