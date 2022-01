ESCALERA AL ÉXITO. Georgina Rodríguez estrenará en un par de semanas su documental en Netflix donde contará detalles increíbles de lo que ha sido su vida, hoy marcada por ser la novia de Cristiano Ronaldo y madre de sus hijos. La modelo española, de la que hace poco se supo que se lleva a las mil maravillas con su suegra Dolores Aveiro, es un apoyo constante para ‘CR7′ que no la pasa bien en la Premier League, pero que pronto tendrá gemelos.

“Soy Georgina” es el nombre de una serie, de seis partes, que se lanzará el 27 de enero coincidiendo con el cumpleaños 28 de la joven. Netflix describió así el proucto que lanzará: “Viviremos el día a día de Georgina con ella, descubriremos sus verdaderas amistades, sus anhelos y anhelos, sus altibajos. Conoceremos quién es realmente Georgina Rodríguez”, resumió la plataforma streaming estadounidense.

En un increíble avance, Georgina cuenta cómo fue su vida desde que dejó la casa de sus padres en la ciudad española de Pirenaica de Jaca (Huesca) para mudarse a la capital. Allí pasó más de una penuria y siempre dio batalla a las dificultades.

Serie sobre la vida de la modelo española se lanza este 27 de enero y tendrá seis capítulos

Llegando a Madrid, la española debió buscarse un cuarto barato, de menos de 300 euros mensuales en un barrio pobre. Luego se consiguió trabajo en una tienda Gucci donde le pagaban poco menos de 15 euros la hora y los tratos no eran los mejores. Además debía juntar para comida y su alimentación y transporte.

“Me mudé sola a Madrid y mi llegada fue horrible. Busqué un montón de pisos baratos y tuve que instalarme en uno que era un trastero. En invierno me moría de frío porque no tenía calefacción y en verano sentía un calor abrasador ya que no había aire acondicionado”, contó Georgina.

Luego claro, todo cambió cuando conoció en la tienda a Cristiano Ronaldo y empezó el romance en 2016. “Antes vendía bolsos en Serrano (una calle de Madrid). Ahora los colecciono”, dice entre sonrisas la novia del astro del Manchester United que también hace gala de un gran corazón.

Georgina Rodríguez demostró la buena relación con el hijo de Cristiano Ronaldo | Foto: EFE

En una vista previa de la serie documental que se lanzó el jueves, se filmó a Georgina envolviendo regalos para jóvenes en la ONG española de protección infantil llamada ‘Nuevo Futuro’ con la que trabaja. “Es muy importante que no para olvidar de donde vengo. Siempre que pienso en los niños, siempre me emociono”, relata.

Además, en otra escena se le ve llorando al leer una carta de agradecimiento de uno de los niños diciéndole: “Georgina, eres alguien con un gran corazón”. Tanto ella, como Cristiano siempre están participando en actos benéficos.