Gerard Piqué puso prematuramente fin a su trayectoria como jugador profesional en una emotiva victoria de FC Barcelona frente al Almería con un gran gesto de las cuatro tribunas del Camp Nou, un día después del momento los planes a futuro del padre de los hijos de Shakira salen a la luz, por la boca de su abuelo, Amador Berabéu.

Lo problemas emocionales por la separación de Shakira y la persecución de la prensa por su nuevo romance con Clara Chía, pusieron en evidencia cuando hizo una jugador declaración a DAZN después de este último partido. “ Me he sacado un peso de encima... Estos últimos meses no han sido nada fáciles y lo que me quedo es con la felicidad de haberlo dado todo desde el primer día que llegué aquí ”, comentó en su última entrevista como Jugador profesional.

El canterano de FC Barcelona y multicampeón azulgrana evitó comentar sobre s sus planes a corto plazo, pero ha sido su abuelo materno, Amador Berabéu, quien no ha tenido problemas para revelar cual es el plan de su nieto antes que finalice el 2022. “ Su visión es y será el Andorra, porque le hace mucha ilusión. Su máxima ilusión es meter al Andorra en la primera ”, contó el familiar de Piqué a la Cadena Ser.

Gerard Piqué busca meter a Andorra en Laliga Santander

Gerard Piqué se convirtió en el socio mayoritario de este equipo desde el 2018, cuando aún era un club regional de la Primera Catalana. Pero tras un shock de inversión, la institución subió a Tercera División y en el 2020 dieron el salto a la Segunda División B luego de comprar el derecho que puso a disposición Reus debido a problemas financieros.

El zaguero de FC Barcelona contactó Eder Sarabia, asistente de Quique Setién, y en junio del 2022 alcanzó el esperado ascenso a la Segunda División, por primera vez en su historia, sin embargo, en esta temporada el Andorra FC (10° con 21 puntos) está lejos de del líder, Alavés, y de otros rivales directos como Málaga, el Leganés y el Zaragoza.

Para Amador Berabéu no fue una sorpresa el retiro de su nieto a los 35 años y se imaginaba que iba dar este importante paso. “ Sabía que, un día u otro, iba terminar así. Es un tema de personalidad de cada uno. Ha renunciado todo por su felicidad y me parece muy bien ”, apuntó.

Abuelo de Gerard Piqué: “No es un hombre de Banquillo”

También aclaró una de las razones de su prematuro retiro. “ Es por su personalidad, no es hombre de estar en la banca y, después de tantos años, no está acostumbrado a estar allí y en condiciones de jugar porque, se diga lo que se diga, ha demostrado hasta el último minuto que puede jugar . Es un tema deportivo y hay que aceptarlo, me parece muy bien y correcto, pero hasta aquí”, comentó sobre su situación en el cuadro catalán.

Abuelo de Gerard Piqué no se guardó nada sobre su nieto en despedida (Foto: @fcbarcelona)

El abuelo de Gerard Piqué concluyó su intervención aclarando algo importante para la institución. “Gerard Piqué no se iría nunca dolido del FC Barcelona. Él es del Barça como somos toda la familia, somos culés de toda la vida, el Barça es nuestra vida y nuestra historia. Él nunca se irá del Barcelona, una cosa son las personas y otra el club. Se va como un señor, como lo que realmente es”, finalizó.