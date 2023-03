Gerard Piqué reveló en RAC 1 que “las cosas son mucho más sencillas que acudir a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros” al referirse a la posibilidad de sobornar a un árbitro de fútbol, mientras que aseguró no conocer a Negreira ni sus supuestos informes.

Si bien el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no se ha referido al caso Negreira, Gerard Piqué sí lo hizo y manifestó que no se cree toda la trama urdida por su club, pues asegura que comprar a un árbitro es mucho más fácil: “Si quieres comprar a un árbitro es tan fácil como ir al árbitro con dinero negro, quedas con él, le das un sobre y se acabó”.

¿CÓMO SE “COMPRA” UN ÁRBITRO SEGÚN GERARD PIQUÉ?

Piqué indicó que “las cosas son mucho más sencillas que acudir a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para darle un salario, que sabes que es público, y que hoy o mañana te lo sacarán, y que además piensas que con este señor podrás condicionar 30 árbitros o los que haya de Primera División”.

Asimismo, dijo que todo eso “no tiene ninguna lógica” y recordó que están “totalmente acostumbrados a las conspiraciones”.

Piqué solía criticar a los árbitros cada vez que consideraba que el Barcelona era perjudicado, incluso se expresó en las redes sociales al asegurar que había decisiones de los hombres de negro que beneficiaban al Real Madrid. Ahora está convencido de que su exequipo no está dentro del arreglo.

“No ha comprado a los árbitros, pondría la mano en el fuego mi club y sé las cosas que hace bien y las que no hace tan bien”. No obstante, resaltó que los jugadores no sabían de los pagos a Enríquez Negreira: “Eso los jugadores no lo sabemos. Yo no sé si el trabajo de este señor era ayudar, pero nosotros como jugadores estábamos fuera de esto”.

“Los jugadores que llevamos unos años ya sabíamos cómo son los árbitros”, agregó.

¿GERARD PIQUÉ CONOCIÓ A ENRÍQUEZ NEGREIRA?

En una entrevista con RAC1, Piqué afirmó no conocer a Negreira, quien cuando fue parte del Comité Técnico de Árbitros estuvo en la misma época de Piqué como glorioso jugador azulgrana.

“Por mucho que quieran ensuciar, aquella fue una época dorada” en la que el equipo “era muy superior (...) No sólo son los títulos ganados, sino cómo se ganaron. Puedes revisarlo todo, las ligas, las copas, fuimos muy superiores. No dependíamos de nadie, ni para lo bueno ni para lo malo”, señaló.

Por su parte, Joan Laporta señaló que tiene muchas ganas de verse las caras con quien está desprestigiando al Barcelona y denunció un boicot. “Tengo muchas ganas de enfrentarme a los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo (... ) Intentan erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe”, apuntó.