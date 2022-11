Gerard Piqué, uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona, anunció su retiro del futbol. El último partido del deportista con la camiseta azulgrana se dará ante Almería, el sábado 5 de noviembre en el Camp Nou.

Este sorpresivo anuncio ha hecho que corra un rumor en las redes sociales, en donde se afirma que el motivo por el que Piqué habría tomado tal decisión es el logo de Shakira que luciría la camiseta del FC Barcelona.

¿Es verdad que Gerard Piqué se retira del fútbol por la camiseta del Barza con el logo de Shakira?

Ver a Gerard Piqué con el logo su expareja en la camiseta azulgrana, habría sido una imagen que daría la vuelta en el mundo. Sin embargo, la postura del club es contundente: “No veremos ni a Piqué, ni a ningún otro jugador del Barza con el logotipo de Shakira en la camiseta”.

Esta información llega gracias al portal de noticias Món Esport, que afirma que el club español lucirá el logotipo de algún artista en la camiseta, pero el de la cantante colombiana está descartado.

La verdadera razón del retiro de Gerard Piqué

A pesar de tener condiciones para seguir disfrutando del futbol, Piqué cree que es el momento ideal para dejar al club blaugrana y centrarse en sus proyectos personales como la empresa Kosmos y, también, analizar un posible salto a la presidencia del FC Barcelona, cargo que hoy ocupa Joan Laporta, en el futuro.

Otro de los motivos están en el fracaso durante la fase de grupos de la Champions, la plantilla dirigida por Xavi Hernández no consiguió acceder a la fase de octavos y, ahora, disputará la Europa League.

Gerard Piqué anunció que se retira del fútbol profesional. (Foto: EFE)

Gerard Piqué indica que no jugará en otro equipo tras su retiro del FC Barcelona

La estrella de FC Barcelona, anunció su retiro con un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram. El defensor central, quien ha vivido días convulsionados por su separación de Shakira y ser acusado de infidelidad, anunció que este sábado jugará su último partido como futbolista profesional en la Liga Santander

“Siempre he dicho que después del Barza no habría ningún otro equipo y así será. Este sábado es mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo y trasmitiré el amor por el Barza a mis hijos, tal y como mi familia lo hizo conmigo. Ya me conocen tarde o temprano, volveré”, finalizó.}

Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol. (Video: Gerard Piqué)

