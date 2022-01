Gerard Piqué nunca se queda callado, pero aun, cuando recibe críticas. La noche de este domingo, después del juego entre Atlético de Madrid y Villarreal, el entrenador del ‘Submarino Amarillo’, Unai Emery, apuntó al zaguero central del Barcelona al opinar de la polémica jugada protagonizada por Dani Parejo, su jugador, en la que se le anuló un gol a su equipo.

“Lo de Piqué sí fue penal. Fue penal y fue mano, que no pitaron aquí hace poquito (en un Villarreal vs. Barcelona) y perdimos un partido en casa. Y lo de hoy, no es mano. Le ha dado en la cadera. Con lo que ha empujado el balón hacia la portería ha sido la cadera. La mano anda por ahí porque está por ahí”, señaló el vasco en rueda de prensa.

“Lo que fue penal de verdad fue lo de Piqué. Pero, bueno, luego iba él diciendo que no era penal y luego va protestando ayer también los ‘tuits’ del Madrid vs, Valencia, que se mete en otros partidos. Lo que tiene que ser es sincero y no confundir a la gente”, añadió el estratega del conjunto amarillo.

La respuesta de Piqué a las críticas de Unai Emery.

Emery continuó con sus cuestionamientos hacia Piqué y le pidió honestidad al jugador del conjunto azulgrana, que el sábado dio su apoyo a una sugerente publicación del Valencia, que se midió con Real Madrid.

“Te viene eso a la memoria porque ese penal no se pitó desde el VAR y eso sí fue calamitoso. Y luego encima él, en vez de callarse, pues soltó lo que soltó para engañar a la gente. Me parece que nos somos honestos ni leales con los árbitros, con el VAR y con el fútbol. Primero hay que serlo. Hoy hay que respetar lo que ha decidido el VAR”, sentenció.

Piqué, al enterarse de ello, no demoró en contestar a Unai Emery, vía redes sociales. Fiel a su estilo, como siempre: “Habla una persona que tres años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai”, escribió el deportisa en Twitter.