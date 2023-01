Luego de su retiro oficial del fútbol profesional, Gerard Piqué ha decidido enfocarse en sus diversos negocios, incluyendo la denominada Kings League, un torneo de fútbol 7 que creo junto a Ibai Llanos, y en su separación de la conocida cantante colombiana, Shakira.

Sin embargo, Piqué tiene motivos para estar inquieto. En las últimas horas y tras el arranque de la primera temporada de la Kings League, esta nueva propuesta recibió una severa crítica por parte del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

“Como circo me gusta, pero ¡no es comparable la industria del fútbol con Pasapalabra! (un conocido programa televisivo de juegos). Dentro de seis meses me preguntáis, ya veremos que es la Kings League”, indicó Tebas.

Piqué ya había respondido antes a estas declaraciones. “Bienvenidos al circo de la Kings League! La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos”, publicó hace un par de días.

Bienvenidos al circo de la @KingsLeague! 🎭 La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac. 💣 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2023

No obstante, otro hecho ha alborotado el entorno del exdefensor. La expareja del jugador, Shakira, anunció su presencia en el Bizarrap Music Session 53, el cual se estrena este miércoles 11 de enero.

BZRP Music Session #53 con Shakira (Foto: Bizarrap / Instagram)

Según avances, esta colaboración de Shakira y Bizarrap llegará con una indirecta a Gerard Piqué. “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te salpique”, diría la letra de la canción.

En ese contexto, Piqué ha decidido ser más crítptico y su última publicación en su cuenta de Twitter deja mucho a la interpretación. Se trata de una serie de emojis alusivos a un circo y a un parque de diversiones. Para algunos es la continuación de la respuesta a Tebas, aunque otros lo han traducido como un mensaje a su exesposa.

Gerard Piqué