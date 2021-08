Gerardo Gordillo, el guatemalteco que compartió camerino con Edison Flores y destaca en la Liga 1

Gerardo Gordillo, es zaguero central guatemalteco de larga trayectoria en su país. No solo por vestir la camiseta de su selección en estas Eliminatorias Qatar 2022 con clase y pundonor, sino por el ser humano que es fuera de las canchas. Hoy defiende los colores de UTC y ya lleva 13 partidos disputados en la Liga 1.

Justamente en la antesala al duelo ante Alianza Atlético, Gerardo Gordillo, defensa de UTC hace una pausa en sus actividades para charlar con TROME sobre su experiencia en Perú, su relación de amistad con Edison Flores y otros temas más.

“Realmente gracias a dios soy jugador habitual de la selección, en mi país me tiene mucho aprecio primero que nada por mi educación y sobre todo por el recorrido que tengo. Me he sentido muy bien, creo que hay jugadores de mucha calidad. Me adapté rápido y eso es gracias a la gran calidad que tienen mis compañeros en el club”, confiesa Gordillo a TROME.

El delantero más difícil de la Liga 1

“Sacando a los de mi equipo. Me he enfrentado a muchos, cada uno tiene su calidad y característica pero cuesta, el delantero de Melgar tiene mucha jerarquía y es un gran jugador”, confesó.

Su sueño en Perú

“Más que nada la ilusión de salir en esta caso que llegue a Peru y abrir puertas para que otros guatemaltecos vengan a este país y liga a competir ! Es una responsabilidad grande. Vamos pasó a paso. El comportamiento dentro y fuera de la cancha debe de ser puntal. Ya que estamos en otro país y hay que saber convivir con eso”, manifestó.

Su amistad con Edison Flores

Gerardo Gordillo le confiesa a TROME que compartió camerino en Villarreal B hace unos años y este año se volvió a juntar con él. “He jugado en Chipre en Italia y estuve un tiempo en España donde conocí a Edison flores en Villarreal B de España. Estuve algún tiempo, pero mi nacionalidad italiana no estaba lista por eso se cerró el periodo de inscripciones y me tuve que ir. La pasé muy bien la experiencia de conocer a Edison fue genial. Me invito a su casa y a conocer la ciudad. Lo vi cuando llegue a Perú en enero creo y fue muy grato sigue siendo el mismo, con una humildad tremenda. “Edi” ha llegado a donde está porque es gran luchador estoy convencido de que le falta mucho por delante. Pero me da alegría por su carrera, ya que se lo merece”, sentenció.

