Gerardo Martino se aferró a este 'amuleto' para pasar a las semifinales de la Copa de Oro |VIDEO |FOTOS  

El argentino Gerardo 'Tata' Martino , entrenador de la selección de México contó la historia de como superó una dramática definición por penales ante Costa Rica y clasificó a las semifinales de la Copa de Oro , aferrándose a una medalla que se convirtió en un verdadero "amuleto" para la prensa mexicana.



"La pequeña medalla que siempre llevo es de mi madre, ella me la dio. Falleció, y no me gusta pedirle fútbol, pero en algunas ocasiones la llamo, y a veces, cuando puede, ella me ayuda", dijo el tata durante la conferencia de prensa tras el partido ante los 'Ticos'.



Mabel Capiglioni, madre de Gerardo Martino, murió en noviembre de 2003.



Tata Martino confesó que este amuleto le trajo suerte en los penales

El "Tri" eliminó a los ticos en la muerte súbita de la tanda de penales la noche de este sábado en Houston, Texas, y avanzó así a las semifinales de la Copa de Oro, donde lo espera Haití, que sorpresivamente dejó afuera a Canadá.