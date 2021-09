Germán Carty tiene el secreto de la eterna juventud, eso lo saben los hinchas de Cienciano, quienes disfrutaron con él la gloria de la Copa Sudamericana y la Recopa. Además, de quienes lo vieron jugar, con 47 años, defender las sedas de Atlético Minero. El ‘Avestruz’ ha vuelto a la Liga 1 con el ‘Papá’ y, desde su nuevo puesto, desea que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán alarguen su carrera por encima de los 40 años y les brinda sus secretos.

Germán esperaban has regresado por la puerta grande a Cienciano, como Cristiano a Manchester United.

La verdad que no me lo imaginaba tan buena acogida. Sergio Ludeña (administrador) estaba muy sorprendido y contento por la manera que reaccionaron las redes sociales y seguidores del club. Me emocionó mucho.

Cuidado con las redes sociales que han sido terreno de pleito últimamente.

Sí es verdad. Hay gente que ataca, pero son personas que no ha crecido con valores, que no ha visto respeto en la familia. ¿Qué podemos esperar?.

Hace poco el ‘Chorri’ se molestó y salió a ‘pechar’ a los seleccionados, estuvo caliente la cosa.

Sí. Escuche que hubo polémica, pero ya se enfrió todo, menos mal.

¿Tú eras fosforito Germán?

No. Siempre fui tranquilo, pero nunca me he dejado que me agarren de sonso, yo soy de San Martín de Porres, he jugado en las pistas en Zarumilla con gente muy brava.

¿Te quisieron agarrar de ‘punto’ alguna vez?

Claro. Te cuento una buena. Cando llegue a Cienciano veníamos a jugar a Lima y yo me senté en los primeros lugares del avión. Empezó la chacota y escuche que me ponían chapas. Cuando yo volteaba se callaban y así seguían.

Imagino que les hablaste para que no molesten...

No. Me aguanté hasta que bajamos del avión y el equipo entró al bus que te lleva a Sala de Embarque. Esperé que se cerrara la puerta, me saqué la casaca y les grite feo: Ahora, pues, son guapos arriba... Ahora, vacílenme. Les gusta joder ¿no? Ahora, pues, uno por uno, ¿Dónde están los valientes?

¿Y alguien avanzó?

Qué iban a avanzar. Yo estaba pura fibra. La gente que no era del equipo y estaba en el bus, me miraba sorprendida. No me importó, estaba caliente. Desde ese día los curé a todos. Nunca más se les ocurrió meterse conmigo.

Carty tocó la gloria con Cienciano (Foto : GEC)

Germán cuéntame ¿Cómo llegas a jugar hasta los 47 años?

Mira, te digo que tenía cuerda para seguir jugando más, pero las cosas en el Club Atlético Minero ya no estaban bien y tampoco voy a jugar gratis. Eso fue lo que más me desanimó.

¿Cuál es el secreto? Aquí los hinchas prenden velitas para que Paolo Guerrero nos dure en la sele y ‘Foquita’ pueda jugar un partido completo con 36 años.

Para mí hay dos factores que influyen negativamente. Cuando ya pasas los 35 años es más complicado recuperarte de una lesión y si recrudecen, se vuelven crónicas, olvídate. Eso le estuvo pasando a Jefferson, ojalá que logre recuperarse.

¿Y la otra?

El peso es el otro enemigo. Si subes algunos kilos tiendes a lesionarte constantemente. Es más los que tienen una musculatura ancha, mucho peor.

¿Cómo es eso?

Los jugadores que son anchos de muslo, de caderas que tiene mucha masa muscular, esos sufren más y son más propensos a lesionarse. Ellos tienen que controlarse más con la balanza. Cada kilo de más lo sufre la rodilla y los tobillos.

¿Si tuvieras que darle un consejo a Paolo y Farfán cuál sería?

Qué controlen su peso, numero uno. Lo digo por experiencia. Además, que siempre cumplan con sus terapias. Paolo tiene una contextura más delgada no es tan ancho, eso lo favorece.

Con 47 años se retiró con la camiseta de A. Minero en el 2015 (Foto: GEC)

¿Tienen que cuidarse con la comida entonces? ¿Tu cuidabas?

No voy a mentir, siempre he sido de buen filo. Comía de todo, hasta panetón y no engordaba, tengo bien metabolismo. Mis hijos me dicen: que abusivo eres papá.

¿Qué te dio de comer tu mamá entonces para que apunten los calichines?

Eso sí, mi viejita me daba frijoles, pallares, camote y yuca. Nosotros somos de Cañete, tenemos esa genética. Tomábamos leche de vaca, nada de tarro. Creo que esa buena alimentación fue la base para que nunca me lesione de gravedad.LEE

German tiene dos hijos futbolista, uno de ellos en Cienciano (Foto: GEC)

Ahora la que te engríe en la comida, doña Juana ¿no?

Claro ya son 27 años de matrimonio con Juana y a eso súmale los seis años que la he correteado ja, ja, ja. Toda una vida. Pero ella es el amor de mi vida.

¿Te tocaba hacer de consejero de parejas en el club con los mas chicos?

Claaaaro. En temas de pareja, la mayoría adolece en ese aspecto. Es difícil encontrar a una pareja que te ayude a crecer. Al ‘Cholo’ Ccahuantico lo aconsejaba para que se portara bien con su pareja, me escuchaba, pero después me salía con algo y nos matábamos de la risa.

También supo hacer goles con la selección peruana (Foto: AFP)

¿Eso es lo que más se extrañas cuando te retiras?

Claro las risas, las bromas. Te cuento otra anécdota. Una vez lo bañamos con un balde de agua helada a Alexis Ubillus, hasta ahora me río. Fue casi igual a lo que le hizo André Carrillo a Cuevita en la selección peruana ja, ja, ja. Esas cosas se extrañan.

Ahora que sacas el tema de la selección ¿Qué se le dice a Anderson Santamaría después de ese ‘Blopper’ ante Brasil?

Lo que me decían a mí los más grandes cuando me ‘complicaba’: “Te estás jugando con la comida de mis hijos” y si no hacías caso, te amenazaban: “A la próxima te saco la m…”, pero ahora en la selección no veo que nadie ‘guapee’ todos están callados. Falta eso. tienen que sacarse al fresco y cara a cara, nada por la espalda y eso fortalece al grupo.

Gracias Germán, éxitos con tu trabajo en Cienciano.

Gracias a ustedes mis amigos. Gracias a Dios antes que terminara el fútbol siempre me propuse estudiar para cuando llegaran estos momentos y sé que junto la Comando Técnico vamos a conseguir los objetivos.

TE VA A INTERESAR