Germán Denis dejaría Universitario para jugar en Newell's Old Boys de Argentina |VIDEO |FOTOS  

Germán Denis fue la noticia del día en Rosario, donde muchos diarios y portales hablaban sobre la llegada de delantero de Universitario al Newell's Old Boys que dirige Frank Darío Kudelka en la Superliga Argentina.



La noticia no solo ha sorprendido a los hinchas de 'La Lepra' como se le conoce al Newell's Old Boys, sino que también a los hinchas de Universitario que estaban más que contentos con el internacional de 37 años.



Germán Denis que tuvo un gran con la casaquilla de Universitario y es vendido ante los 'leprosos' como el jugador que en 27 partidos con la crema, anotó 14 goles. El goleador hoy es una de las piezas indiscutible para Ángel Comizzo en el once estudiantil.



Video: Germán Denis falla penal

Los hinchas de Newell's Old Boys no se han mostrado muy confirmes con esta posibilidad, pues consideran que no es apropiado contratar a Germán Denis con 37 años, y que llegue a un club que siempre se ha caracterizado por promover a jugadores de sus canteras. Mientras tanto el club rosarino no ha confirmado esta posibilidad.