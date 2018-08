¿Germán Denis será el 'salvador' de Universitario? Así respondió el nuevo delantero crema [VIDEO]

Ya es crema. Germán Denis posó con la camiseta de Universitario y se mostró feliz por su llegada al club. El delantero de 37 años dice que no será "el salvador" del equipo, pero que dará su mayor esfuerzo.



"Acá el salvador somos todos. En un equipo no se trata de un jugador. Acá no hay un Messi, un Maradona, un Ronaldo... sino un jugador que se va a esforzar al máximo para dar lo mejor al equipo", dijo Germán Denis en conferencia de prensa.

Sobre si estará apto para jugar la última fecha del Torneo Apertura, el argentino señaló: "Es difícil estar disponible el fin de semana sin conocer a mis compañeros. Es importante conocerlos y estar a disposición los próximos días".



Asimismo, Germán Denis se refirió a Juan Manuel Vargas, con quien compartió vestuario en Argentina. "A Juan lo conozco de Colón, jugamos juntos. Después lo enfrenté en Italia. Para mí es un orgulloso volver a compartir vestuario con él, sobre todo por la talla de persona que es, porque como jugador todos lo conocen".

Para finalizar, el delantero agradeció a los hinchas de Universitario por todo el cariño."Les quiero dar las gracias por el apoyo que me están dando por las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y decirles que estoy super feliz de estar en esta institución. ¡Y dale U!".