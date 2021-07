Mundialista, campeón de América, estrella en el fútbol mexicano y figura en el ‘Calcio’ cuando Europa solo permitía tres extranjeros por equipo. Gerónimo Barbadillo llegó a tierras aztecas a dirigir el equipo de Leyendas del Tigres, donde es ídolo, que ganó 6-4 a su similar del América. Con su amplio recorrido, se anima a analizar a la Selección peruana y elogia a Gianluca Lapadula.

¿Qué le pareció la campaña de la selección en la Copa América?

Excelente, si vemos los jugadores que tenemos. No podemos criticar a Gareca. No hay mucha renovación.

¿Merecimos mejor suerte ante Colombia?

Ellos tienen gente en Italia, Inglaterra, Portugal, la mayoría fuera de su país y con otra mentalidad, eso a la larga pesa en los partidos.

¿Le gustó Lapadula?

Sí, pero necesita gente que lo haga jugar. Él es un hombre gol.

¿Puede dar más?

Claro, es un hombre de área, determinante. El problema es que no tiene jugadores que le sirvan en profundidad y cuando un delantero no tiene eso su juego se resiente, como él es muy generoso igual destaca.

Cueva ha empezado a entenderlo bien...

Christian es buen jugador, no discuto su clase, pero es intermitente, no es continuo y cuando lo marcan bien nos quedamos sin lanzadores. Los otros dos volantes son de marca, se les necesita, pero tienen que saber dar pases-gol.

¿Qué le parece Tapia?

Quita, marca, aunque no tiene pase en profundidad. Hace muy bien su misión, pero no asiste.

Hace poco ‘Pedrito’ Ruiz dijo que el juego de André Carrillo le hacía acordar a Barbadillo...

Si lo dice un genio como él que jugó conmigo, será por algo. Carrillo tiene una gran velocidad y dribling. Le falta centrar, dar el último pase para el compañero y un poco de gol.

¿La ‘Culebra’ debe seguir jugando en Arabia?

Carrillo pudo seguir jugando en Europa, hoy los de calidad la hacen hasta los 35 años. Yo llegué con 27, estuve seis años y me retiré solo, no quise jugar porque pensé en la familia.

¿Lapadula es Franco Navarro, como dijo el mismo Pedrito?

Se parecen en que no dejar salir a los centrales. A los defensas no les gusta que los marquen, no saben qué hacer. La diferencia es que Franco tenía a Cueto y Uribe, que le servían la pelota y la ponían donde querían.

¿Si el ‘Bambino’ los tuviera al lado sería mucho mejor?

Seguro, un jugadorazo. También estaba (José) Velásquez, que quitaba y te la daba bien.

¿Por qué no hay muchos jugadores peruanos en Europa?

El peruano tiene mucha calidad, pero hay que cambiarle la mentalidad. Para adaptarse al fútbol europeo hay que tener cabeza y ser profesional al cien por ciento. Aquí llegan algunos con menos calidad y se quedan, se adaptan rápido a cómo se juega acá.

¿Le gusta Ormeño?

Es buen jugador, pero si tuviera dos extremos como Juan Carlos Oblitas y Barbadillo le iría mejor. Nosotros ayudamos a (Guillermo) La Rosa y Navarro, que también eran ‘9’ de área.

Explique eso...

Ormeño es cabeceador y tiene buen pie, si no le centramos la pelota lo vamos a ver retrasado, viniendo a buscar el balón y vamos a perder un ‘9’ que es bueno dentro del área.

¿Pueden alinear juntos Lapadula y Ormeño?

Los que saben jugar pueden complementarse siempre. Si se les coloca bien y con gente que les dé los pases, pueden destacar. El fútbol es fácil, los que lo hacen complicado son los comentaristas.

¿Por qué en su época aparecían más jugadores?

Recuerdo que hicimos una gira por varios países con Lajos Baroti (DT húngaro). Éramos varios jóvenes con gente de experiencia y los chicos nos preparábamos para seguir en la selección. Creo que no ganamos ni un partido o solo uno, criticaron mucho al técnico y a nosotros, pero fue el principio para que aparezcan los Oblitas, Velásquez, ‘Panadero’ Díaz, yo y luego fuimos base del equipo por muchos años.

¿Es Argentina un justo campeón?

Sí. Brasil no es la potencia que era antes. El único que podía hacer la diferencia era Neymar y lo frenaron bien, el resto no está a su nivel.

Un placer como siempre, don Gerónimo...

El gusto es mío, amigos de Trome, un abrazo grande. (José Reynoso Alencastre).

