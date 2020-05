Fuertes declaraciones dio el técnico de Atalanta, Gian Piero Gasperini. El italiano reveló que tenía coronavirus cuando enfrentó a Valencia por Champions League. Todo esto en plena crisis por la pandemia en España. ¿Recibirá algún tipo de sanción por irresponsabilidad?

"Tuve el coronavirus. Me sentí mal antes del Valencia, el día del partido (10 de marzo) estaba aún peor. Sin fiebre, pero estaba hecho un desastre. Nunca me hicieron PCR, aunque el serológico confirmó que tuve la enfermedad", contó Gian Piero Gasperini al diario Gazzeta dello Sport.

"El día antes del partido de Valencia estaba enfermo, la tarde del partido peor. No tenía una cara buena en el banquillo. Era el 10 de marzo. Después de Valencia, en las dos noches siguientes en Zingonia dormí poco, no tuve fiebre, pero sentí los huesos en pedazos y fuera parecía estar en el momento de la guerra: cada dos minutos pasaba una ambulancia con sirenas explicadas. Había perdido el gusto, pero no sabía que tenía el virus. Entonces, las pruebas serológicas tomadas hace un par de semanas confirmaron: Tuve el COVID-19", agregó.

Ocurrió el pasado 10 de marzo en el Estadio Mestalla de España. Atalanta derrotó 4-3 a Valencia y clasificó a cuartos de final de la Champions League. Encuentro se jugó sin público.

