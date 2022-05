El relator deportivo Giancarlo Granda, quien goza de gran popularidad en las redes sociales, reveló que en una ocasión un futbolista de ‘un equipo grande’ se comunicó con él para decirle que no estaba de acuerdo con sus comentarios.

Granda brindó una entrevista para Moloko Podcast, conducido por Carlos Orozco y Cinesmero , sobre su carrera como narrador de futbol y su trayectoria profesional.

En un momento de la charla, el periodista de GOL Perú reveló que un futbolista de un cuadro grande le escribió porque no le había gustado que comente que, algunos compañeros y él se hayan ido a una fiesta después de caer goleados.

“Habían perdido un partido y en la noche estaban en una fiesta y yo los critiqué. Dije que no me parecía que luego de perder un partido se fueran de juerga, además, de la forma en la que habían perdido”, manifestó.

“Me dijo ‘Entonces qué tengo qué hacer, me tengo que encerrar en mi casa’”, añadió Granda.

El narrador deportivo le respondió al futbolista que era libre de hacer lo que quiera, así como él era libre de expresar lo que pensaba era lo correcto.

“Si para ti, lo correcto pata ti es salir después de perder me parece perfecto, es tu opinión y la respeto, no te estoy faltando el respeto, no te estoy diciendo que eres un mal futbolista, simplemente estoy diciendo lo que a mí me parece”, detalló Giancarlo Granda.

