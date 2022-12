El Mundial de Qatar fue sacudió hace unos días por la noticia de la gravedad de Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, quien padece de un cáncer. Por eso, hoy la Selección de Brasil salió con un enorme cartel de homenaje a ‘O rei’ antes de su partido ante Corea del Sur, al que ganó por 4-1. Esto no pasó inadvertido para Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, quien con ironía escribió en Instagramr: “¡Que bien Brasil homenajeando a su ídolo!”.

La ocasión no pudo ser más sorprendente. Pelé casi ha sido desahuciado por los médicos, pues no respondió a la quimioterapia por el cáncer a los intestinos que padece. Solo aguarda un milagro y los médicos lo han mandado a su casa.

Ante esto, Giannina no desaprovechó la ocasión para enviar un palo a la selección albiceleste, pues cree que se han olvidado del ‘Pelusa’, fallecido en el 2020.

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales dedujeron que el mensaje no fue para destacar el mensaje de los jugadores de Brasil, sino en detrimento de la Selección argentina, que no lució ninguna camiseta en homenaje a Diego en el primer Mundial después del trágico 25 de noviembre de 2020.

Esto no tiene mucho de cierto. Se sabe y se ve que los jugadores y los hinchas argentinos lo tienen muy presente al 10. Cuando el reloj de los partidos de la Albiceleste marca 10 minutos del primer tiempo, los fanáticos homenajean a Maradona con un “Diego, Diego”.

Además, el gran hit de la hinchada argentina hace énfasis no sólo en Maradona, sino en Don Diego y la Tota, padres de Diego y abuelos de Giannina. Por otra parte, Lionel Messi y varios jugadores recordaron al 10 en sus declaraciones a lo largo de Qatar 2022.

HOMENAJE OFICIAL

La hija de Diego siente que no hay mucho agradecimiento a su padre. Más aún porque el 25 de noviembre su padre partió al cielo. No hubo de manera oficial ningún homenaje al campeón mundial del 86, menos de la AFA y tampoco de los futbolistas encabezados por Lionel Messi. Solo la Conmebol lo recordó con un acto en Doha del que participaron varios de sus excompañeros de equipo.

Se espera una respuesta inmediata de los jugadores, así como del entrenador Lionel Scaloni, pese a que Maradona en vida lo trató muy mal. En el mismo 2018 Diego entrenaba a Dorados de Sinaloa, en México, y le preguntaron por el flamante entrenador de Argentina. : “...los argentinos tenemos a Scaloni, que vuelvo a repetir: él no tiene la culpa de estar ahí, lo empujaron. El problema es que mañana se crea técnico y diga ‘yo quiero ir al Mundial’. Vos podés ir al Mundial… de motociclismo, de fútbol no”, lo lapidó.

Aún así, el estratega recordó la muerte del 10 al conmemorarse el segundo año de la partida del ex astro del fútbol mundial. “Parece mentira que ya no esté. Es un día triste para todos los argentinos. Esperemos que mañana sea un día alegre para todos nosotros y poder brindárselo”, exclamó en conferencia.

