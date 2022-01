Por su entrega y sus goles, Gianluca Lapadula se ha metido en el corazón de los hinchas de la selección peruana. La conexión del ‘Bambino’ con el Perú está cada vez más cercana y es por eso que el delantero no descarta en algún momento jugar en el fútbol nacional.

TE VA A INTERESAR | Jefferson Farfán recordó el día que solo ganó 5 soles por jugar partido San Juan

Lapadula conversó con Gol Perú y contestó si jugaría en la Liga 1 en el futuro, algo que el ítalo-peruano no deshecha como posibilidad. “Yo no cierro nada en mi vida, todo puede pasar. Yo tengo un compromiso con el Perú, que se volvió en algo muy importante para mí. Lo que puede pasar no sé”, contestó el atacante.

En ese sentido, Lapadula también contestó si tiene alguna afinidad con algún club de la Liga 1. Evitando tomar partido por Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal, ‘Lapagol’ emitió una respuesta tan salomónica como inteligente.

“No soy hincha de ningún equipo en Perú, conozco a algunos equipos, pero soy hincha de la Selección Peruana”, aseguró el exartillero del AC Milan.

¿Lapadula a la Liga 1? ‘Bambino contesta si jugaría en Alianza, la ‘U’ o Cristal. Video: Gol Perú.

Lapadula se arrepiente de no haber conocido antes Perú

En poco tiempo, Gianluca Lapadula se ha vuelto importante, no solo para Ricardo Gareca en la Selección Peruana, también para los aficionados peruanos. Esto ha sido notado por el ‘Bambino’ que, en diálogo con GOLPERU, le dedicó unas palabras al país y los hinchas.

“De lo único que me arrepiento es de no haber conocido antes Perú porque me hubiera cambiado la vida”, sostuvo el delantero ítalo-peruano, de presente en la Serie B de Italia, en diálogo con GOLPERU.