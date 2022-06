Se acabaron las preocupaciones para Ricardo Gareca en su segundo de entrenamiento con el equipo completo en Barcelona. El ‘Tigre’ tuvo la tranquilidad de contar al ciento por ciento de su carta de gol más importante para el Repechaje Qatar 2022, Gianluca Lapadula, quien le devolvió la tranquilidad anotando dos goles de gran factura en la última práctica de la selección peruana.

Atrás quedaron las imágenes de su tobillo derecho envuelto en una bolsa de hielo y una dificultosa caminata a los vestuarios rengueando por un dolor que este miércoles desapareció para el jugador y la alegría de todos sus compañeros y los hinchas peruanos en España que lo desea ver este domingo ante Nueva Zelanda.

El ‘Bambino’ demostró su efectividad anotando dos goles durante un trabajo táctico en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. El primero fue de cabeza tras un centro pasado y el segundo fue con control y definición ante el esfuerzo del golero José Carvallo.

Gianluca Lapadula reapareció con goles en práctica de la selección peruana (Video: América TV)

Selección peruana: Renato Tapia y Christian Ramos con ‘luz verde’

El calor en la Ciudad Condal no frenó el trabajo de los nacionales, donde sorprendió la incorporación de Renato Tapia y Christian Ramos, quienes recibieron el alta médica y participaron de los trabajos tácticos y este jueves serían tomados en cuenta para el partido de práctica que defina el once de este domingo. Distinta es la situación de Luis Advíncula, quien pese a mostrar una evolución en su recuperación todavía no recibe el visto bueno del doctor Julio Segura.

Renato Tapia y Christian Ramos recibieron el alta médica (Foto: GEC)

Uno de los trabajos que más llamó la atención fue la sociedad que Ricardo Gareca busca entre André Carrillo y Christian Cueva, quienes trabajaron el control del balón y la progresión al área rival a un solo toque, una propuesta que busca descomponer la estructura de la defensa rival este domingo y el 13 de junio.

Finalizado los trabajos, Ricardo Gareca y los jugadores se tomaron unos minutos para atender a los hinchas que aguardaban fuera del hotel Hesperia para firmar sus camisetas y sacarse algunos selfies. Christian Cueva y Gianluca Lapadula fueron los más requeridos.

Selección peruana reconoce estadio RCDE de Espanyol

Se conoció también que la selección seguirá entrenando hasta el viernes en esta cede de San Cugat y el sábado lo haría en el estadio RCDE de Espanyol para reconocer el terreno de juego en el que enfrentará a la selección de Nueva Zelanda que también busca su boleto a Qatar 2022 ante Costa Rica en uno de los últimos repechajes a la Copa del Mundo.

