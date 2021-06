No hubo abrazo largo, ni cabecita pegada al hombro. Gianluca Lapadula tuvo un intenso partido, pero no pudo encontrarse nuevamente con el gol, una situación que pareció borrarle la sonrisa al delantero en los minutos finales y lo dejó sentir cuando abandonó el campo de juego, pese a la victoria de Perú (1-0) ante Venezuela y la clasificación en la Copa América 2021.

El ‘Bambino’ abandonó el campo de juego con una seriedad que no se había observado antes “Está molesto Lapadula parece, no? No está cómodo”, comentó Erick Osores mientras el delantero abandonaba el campo y dejaba su lugar para Santiago Ormeño.

“Bueno, tal vez por su rendimiento, no porque no le guste el cambio”, aclaró Toño Vargas para evitar algún mal entendido con el entrenador y Erick Osores replicó “Claramente no es por eso, es como que él dice: no fue mi mejor partido. Pero esta bien tiene su exigencia. Ahora toca ver a Ormeño y Valera”.

Lapadula molesto tras cambio en triunfo ante Venezuela (Video: AméricaTV)

Gianluca Lapadula hizo mucho esfuerzo para llegar hasta este partido ente Venezuela, pese a tener una lesión en el tobillo derecho “El profesor Néstor Bonillo y Sergio Santín han tenido que calmarlo en el banco de suplentes, pues entendían la frustración del jugador que hizo todos para llegara a este encuentro”, comentó desde Brasil, Jampool cuadros, reportero de América TV.