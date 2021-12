Gianluca Lapadula es la esperanza de la selección peruana en la recta final de las Eliminatorias Qatar 2022 y no esquiva a cargar con el peso de mantener a la ‘Blanquirroja’ en zona de clasificación. El ‘Bambino’ desde Italia reveló un detalle de su niñez que ayuda a entender porque se ha convertido en el jugador mas querido de Perú.

Pedro García se encargó de arrancarle la confesión al delantero del Benevento sobre cuál fue el jugador seguía desde su niñez. “Uno siempre tiene inspiración, un modelo a seguir. Cuál fue el delantero en el que tú te enfocaste y dijiste yo tengo que ser como este”, preguntó el panelista de ‘Al Ángulo’.

“Yo nací en Torino, vivía muy cerca del estadio de la Juventus y siempre me ha encantado la manera de jugar y también la persona que es Alessandro del Piero. Él fue mi inspiración”, respondió con honestidad Gianluca Lapadula desde Italia.

Gianluca Lapadula revela que jugador lo inspiró a ser futbolista (Video: Movistar Deportes)

Gianluca Lapadula: “Todavía no llega el momento que quiero”

El goleador reconoció también se mostró muy entusiasta con el futuro de la selección peruana, en la recta final de las Eliminatorias Qatar 2022 al punto que evitó escoger un momento feliz con la ‘Blanquirroja’ pensando en que lo mejor está por venir.

“¿Mi momento más especial con la Selección? tengo que esperar un poco más. He vivido muchísimos momentos lindos con Perú, pero todavía no llega el momento que yo quiero con todo mi corazón. Hay que esperar”, señaló el jugador italiano.

Alessandro Del Piero (Foto: Agencias)

También habló sobre su primer contacto con la selección. “Yo no tenía ninguna expectativa, solo pensaba aprender lo más que pueda para entender muchas cosas. El grupo me recibió muy bien, el profe Gareca y su comando técnico también. Me dieron la oportunidad de darme a conocer”, finalizó.