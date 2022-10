NO ENCUENTRA EL RUMBO. En un año donde no pudo clasificar al Mundial junto a la selección peruana, Gianluca Lapadula la sigue pasando mal en Cagliari, ya que la escuadra no encuentra el rumbo en la Serie B. A la eliminación de la Copa Italia apenas en segunda ronda, el club del ‘Bambino’ le sumó otra caída en el certamen de ascenso y se repitieron las críticas hacia el atacante de la ‘Bicolor’, pero no solo de parte de la prensa sino también de los mismos hinchas del ‘Rossoblu’.

Hace solo unos días, Gianluca Lapadula ingresó a los 66′ minutos en la derrota de visita del Cagliari contra Ascoli (2-1) por la jornada 10 de la Serie B de Italia. Este resultado molestó mucho a los simpatizantes de la escuadra de Cerdeña que ocupa la décima posición con 14 puntos.

“Lapadula una de las compras más inútiles que hizo Giulini (presidente del club)”, “Le pagamos un sueldo alto para este pobre rendimiento” y “Es increíble que se traigan este tipo de jugadores, cuando necesitamos gente de nivel para ascender”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales en contra del peruano.

Gianluca Lapadula tiene un gol en nueve partidos con Cagliari en la Serie B. (Foto: Cagliari Calcio)

Hay que recordar que el ‘Bambino de los Andes’ fue el fichaje estelar de la escuadra ‘Rossoblu’ y que se debió pagar más de un millón y medio de euros para liberarlo del Benevento. Lapadula arrancó con pie derecho, anotando en un amistoso ante Leeds y luego en primera ronda de Copa Italia, pero tras ello entró en un bajón.

Hasta el momento el delantero tiene un solo gol en la Serie B, el que le marcó a su ex equipo Benevento hace mes y medio, en un total de 9 encuentros (535 minutos). Tampoco ha podido ganarse la titularidad y alterna en algunos duelos como inicialista y en otros desde la banca. Por ello, la prensa no dudó en criticarlo.

Lapadula no convence ni a los hinchas ni a la prensa en la Serie B de Italia

“Un juego que no convence. Esta es la impresión de los últimos partidos de Gianluca Lapadula . El delantero ítalo-peruano propiedad del Cagliari entró en el último encuentro, pero no aportó absolutamente nada. Su presencia no modificó el alicaído ataque del equipo que sigue sin levanta”, analizó Cagliarinews.

“Lapadula a veces es incapaz de aprovechar un balón con ventaja y eso se hizo más notorio contra Ascoli. Lo único que está consiguiendo el atacante es que la grada lo empiece a llenar de silbidos. Un pena para un jugador que debía marcar una diferencia”, apuntó L’Unione Sarda.

Lo cierto es que al ‘Bambino de los Andes’ se le vienen tres encuentros para enderezar el camino, antes que el torneo tenga un pequeño receso. Cagliari recibirá este sábado a Reggina y luego deberá ser visitante del FC Sudtirol el 5 de noviembre. Tras ello, volverá a casa para ser anfitrión del Pisa.

