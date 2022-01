Gianluca Lapadupa ha tomado el timón de su destino y tras celebrar el Año Nuevo, ha tenido una charla importante con el entrenador de Benevento, el italiano Fabio Caserta, a quien le confesó su deseo de no jugar más la Serie B y estar dispuesto a ser transferido en el mercado de invierno que se cierra el último día de enero.

El estratega de Benevento brindó una conferencia de prensa de cara la reinicio de la Serie B y reconoció que para el partido ante Monza de este miércoles no ha convocado al jugador de la selección peruana. “No lo he convocado, porque me pidió irse: en enero me dijo que ya no quería jugar en el Benevento y no pude evitar tomar nota. Ahora será el club el que lo aclare”, resumió el técnico en palabras que reproduce ‘Ilsannio Quotidiano’.

Este miércoles también se conoció que las negociaciones entre Benevento y Sampdoria avanzan en buenos términos. Los diarios de Génova aseguran que la directiva está tratando de desligarse del atacante Ernesto Torregrossa para contar con los servicios de Gianluca Lapadula y si la operación no resulta el Plan B sería Roberto Inglese del Parma.

DT sobre Gianluca Lapadula: “Respeto su decisión, pero no la comparto”

El entrenador reconoció que intentó convencerlo y persuadirlo de su decisión “Le repetí la pregunta a los pocos días y me dijo que prefería no salir al campo contra el Monza”, señaló y apuntó: “Respeto las elecciones de todos mis jugadores, incluso cuando no las comparto”.

Esta situación ha generado preocupación en la VIDENA, pues el goleador de Benevento no llegaría con la suficiente tranquilidad para afrontar el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022, donde su aporte, desde el plano físico y emocional es importante para mantenerse en zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Benevento aún tiene algunos días para definir el futuro de su goleador, teniendo en cuenta que el libro de pases en Europa se cierra este 31 de enero, sin embargo Ricardo Gareca, espera que el jugador llegue con su futuro resuelto este 24 enero cuando ‘Bambino’ se encuentre concentrado con la selección peruana para disputar los duelos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias