Gianluca Lapadula empieza a trabajar con la selección peruana con la motivación de ocupar un nuevo lugar en la consideración de Ricardo Gareca, quien le ha otorgado la responsabilidad de ser la primera opción para ejecutar un penal cuando la ‘Blanquirroja’ enfrente a Bolivia y Venezuela en las Eliminatorias Qatar 2022.

El delantero de Benevento primero calmó a todos los hinchas del ‘Blanquirroja’ confirmando que llega al 100% y sin ninguna lesión. “Estoy muy bien físicamente, no tengo ningún problema. Estoy muy bien. Llegamos más unidos que nunca y creo que tenemos que pensar en un partido a la vez”, dijo para RPP.

En cuanto su reencuentro con los goles el ‘Bambino’ reconoció que ahora tiene una nueva responsabilidad en el equipo. “Creo que (me) faltan los goles. Me siento muy bien físicamente y sería importante ayudar al equipo metiendo más goles. (En caso de un penal) Sí, me gustaría patearlo. Depende de lo que diga Ricardo Gareca”, contó el goleador y ante la repregunta de Jesús Arias por el orden de ejecutantes, respondió: “Soy el primero”.

Gianluca Lapadula ya práctica penales ante Pedro Gallese (Foto: @seleccionPeru)

GIANLUCA LAPADULA: “PUEDO JUGAR CON FARFÁN”

También reconoció que le entusiasma la posibilidad de jugar al lado de Jefferson Farfán. “Yo me llevo bien con todos, desde el arranque puedo jugar con (Jefferson) Farfán y con todos. Tenemos que pensar en lo mejor para la Selección”, dijo.

Asimismo, se refirió a los anecdótico que resulta cada una de sus llegadas al Perú en los aconteceres de la realidad política del país, donde su presencia en Lima siempre coincide con cambios de ministros en el Ejecutivo. “Yo me llevo bien con todos, desde el arranque puedo jugar con Farfán y con todos. Tenemos que pensar en lo mejor para la Selección”.